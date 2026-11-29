Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в другому читанні законопроєкт №15358, який запроваджує нові штрафи для водіїв. Документ підтримали 16 членів комітету. Про це повідомив один з авторів законопроєкту, народний депутат Ярослав Железняк. Він сподівається, що зал проголосує за документ уже 8 грудня.

Найбільше змін стосуються водіїв, які навмисно роблять вихлоп гучнішим, зокрема ставлять так званий прямоток. Спочатку автори пропонували штраф у 17 тис. грн уже за перше порушення, але після першого читання комітет суми знизив. Тепер за перше таке порушення протягом року пропонують штрафувати на 1700 грн, а під час воєнного стану на 3400 грн. За повторне порушення водієві загрожуватиме 5100 грн штрафу та позбавлення права керування на строк від трьох до шести місяців.

Крім того, автомобіль із надто гучним вихлопом доведеться протягом п’яти робочих днів відправити на позачерговий технічний контроль. Якщо власник проігнорує цю вимогу, його оштрафують на 5100–8500 грн, а за повторне ігнорування доведеться заплатити 13 600 грн і попрощатися з посвідченням водія. На думку Железняка, навіть знижені суми мають змусити «гучних» водіїв зняти прямоток.

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Зараз за перевищення швидкості в Україні діють лише два рівні штрафів: 340 грн за понад 20 км/год і 1020 грн за понад 50 км/год. Фото: Wikimedia Commons

Змінити пропонують і штрафи за перевищення швидкості. Замість нинішніх двох рівнів відповідальності їх стане п’ять. За перевищення понад 20 км/год водій заплатить 680 грн, понад 40 км/год — 2040 грн, понад 60 км/год — 2720 грн, понад 80 км/год — 3400 грн, а понад 100 км/год — 4080 грн.

Позбавлення прав за систематичне й значне перевищення швидкості в цей документ не увійшло. Железняк пояснив, що це питання пропонують розглянути окремо, в іншому законопроєкті або через поправки під час розгляду в залі.

Ще одну зміну комітет підтримав за поправкою депутата Максима Хлапука. Штраф за непристебнутий ремінь безпеки пропонують подвоїти, з нинішніх 510 грн до 1020 грн. Водночас нові суми почнуть діяти лише після того, як Верховна Рада ухвалить закон у цілому, його підпише президент і документ набере чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні обговорюють систему штрафних балів для водіїв. Законопроєкт №14133 пропонує після накопичення певної кількості балів за порушення ПДР тимчасово позбавляти водія права керування, але ці правила поки не діють.