Набрав 15 балів — втратив право керування: в Україні обговорюють нову систему для водіїв

В Україні знову обговорюють перехід від разових штрафів до системи накопичувальної відповідальності для водіїв. Йдеться про законопроєкт №14133, який пропонує запровадити штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. Після накопичення певної кількості балів водій може тимчасово втратити право керування автомобілем.

Водночас важливо уточнити: нові правила ще не діють. На офіційній картці законопроєкту №14133 вказано, що документ зареєстрований 21 жовтня 2025 року та станом на зараз опрацьовується в комітеті. У МВС також окремо пояснювали, що система штрафних балів для водіїв в Україні поки не запроваджена, а будь-які зміни можливі лише після ухвалення відповідних нормативно-правових актів.

Що пропонує законопроєкт

Суть ідеї — карати не лише за конкретне порушення, а й враховувати загальну поведінку водія на дорозі. За кожне порушення ПДР водієві нараховуватимуть штрафні бали. Якщо протягом 365 днів людина набере 15 балів, дію її посвідчення водія пропонують тимчасово зупиняти. Для відновлення права керування потрібно буде знову пройти навчання в автошколі та скласти теоретичний і практичний іспити.

Про такий механізм заявив один з авторів ініціативи, заступник голови парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. На сайті Верховної Ради він пояснив, що законопроєкт орієнтується на підходи, які вже використовуються в європейських країнах, зокрема Німеччині та Великій Британії.

У довідці Дослідницької служби Верховної Ради зазначено, що документ пропонує внести зміни до КУпАП і запровадити нові статті про штрафні бали та тимчасове зупинення дії посвідчення водія. Поріг — 15 балів для більшості водіїв і 10 балів для тих, хто отримав посвідчення менш ніж рік тому.

Чому штрафів вважають недостатньо

Автори і прихильники ініціативи пояснюють її тим, що для частини водіїв грошові штрафи вже не працюють як стримувальний фактор. Якщо людина регулярно порушує ПДР, але просто сплачує штрафи й продовжує їздити так само, система фактично не змінює її поведінку.

Саме тому пропонується додатковий механізм: накопичення балів має показувати не окремий випадок, а системність порушень. Якщо водій неодноразово створює ризики на дорозі, наслідком може бути не лише черговий штраф, а й тимчасове зупинення дії посвідчення.

На рівні парламентської аргументації це подають як спосіб впливу саме на «системних» порушників. За словами Крейденка, понад 70% громадян або не порушують ПДР, або допускають незначні порушення, тому нова система має стосуватися передусім тих, хто регулярно ігнорує правила.

Як це має працювати технічно

Технічна частина законопроєкту важлива не менше за саму ідею балів. У матеріалах Дослідницької служби ВР зазначено, що законопроєкт передбачає внесення інформації про штрафні бали до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Також дані мають відображатися на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.

У зауваженнях Міністерства внутрішніх справ до законопроєкту також ідеться про те, що штрафні бали має нараховувати Національна поліція, а інформація про них повинна потрапляти до відповідного реєстру та державного вебпорталу. Тобто майбутня система, якщо її ухвалять, потребуватиме не лише змін у законодавстві, а й коректної роботи державних реєстрів, обміну даними та механізмів інформування водія.

Окрема складність — порушення, зафіксовані автоматичними камерами. МВС звернуло увагу, що у випадку автофіксації відповідальність може нести не фактичний водій, а власник автомобіля або належний користувач. Це створює проблему для нарахування персональних балів саме водієві. У відомстві прямо вказали, що застосування балів до порушень, зафіксованих автоматично, може бути ускладненим.

Які ризики вже бачать експерти

Дослідницька служба Верховної Ради загалом визнає, що система штрафних балів відповідає міжнародній практиці та може бути додатковим інструментом впливу на порушників. Але в довідці також зазначені ризики законопроєкту.

Головний з них — процедура тимчасового зупинення дії посвідчення. За проєктом, рішення може ухвалювати уповноважена посадова особа Національної поліції. Дослідницька служба звертає увагу, що такий підхід може створити ситуацію, коли водій фактично втрачає можливість керувати автомобілем ще до судового рішення або завершення процедури оскарження. Це названо правовою диспропорцією, яка потребує доопрацювання.

Ще один нюанс — інформування водія. У довідці зазначено, що законопроєкт передбачає повідомлення про тимчасове зупинення дії посвідчення, але не містить достатнього механізму регулярного інформування про саме нарахування балів. Тобто водій має розуміти не лише фінальний факт втрати права керування, а й бачити, як накопичуються бали після кожного порушення.

МВС у своїх зауваженнях також вказує на юридичні неузгодженості. Зокрема, відомство звернуло увагу, що штрафні бали пропонується накладати одночасно зі штрафом, а це може створювати суперечку щодо подвійного притягнення до адміністративної відповідальності одного виду за одне правопорушення.

Що це означатиме для водіїв

Якщо законопроєкт ухвалять у нинішній або близькій до нинішньої редакції, для більшості дисциплінованих водіїв практичні наслідки можуть бути мінімальними. Разове незначне порушення не означатиме автоматичної втрати прав.

Натомість суттєві ризики виникнуть для тих, хто регулярно порушує правила: перевищує швидкість, ігнорує сигнали світлофора, створює аварійні ситуації або неодноразово потрапляє в поле зору поліції. Для таких водіїв штраф перестане бути єдиним покаранням — кожне порушення може наближати до тимчасового зупинення дії посвідчення.

Однак поки що говорити про запуск системи зарано. Законопроєкт №14133 ще має пройти парламентські процедури, профільний розгляд, можливі правки та голосування. До цього штрафні бали не застосовуються, а водії не можуть втратити права саме через накопичення балів.

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Ідея штрафних балів виглядає логічною відповіддю на проблему системних порушників: вона дозволяє оцінювати не один епізод, а поведінку водія в динаміці. Але практична реалізація потребує точних юридичних запобіжників і надійної технічної інфраструктури.

Ключові питання — хто саме отримуватиме бали у випадку автофіксації, як водія повідомлятимуть про їх накопичення, чи не буде порушено право на оскарження та як працюватиме реєстр. Без відповідей на ці питання нова система може стати не лише інструментом безпеки, а й джерелом судових спорів.

Тому наразі це не нові правила для водіїв, а законодавча ініціатива, яка ще має пройти доопрацювання.