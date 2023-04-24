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Кращі смартфони від Xiaomi на 2023 рік

24.04.2023
3 хв. на прочитання

Xiaomi є одним з найважливіших виробників смартфонів у світі. Вона йде пліч-о-пліч з Apple і Samsung у своєму рідному Китаї, а також є третім за величиною гравцем на світовому ринку.

Частково успіх Xiaomi досягнутий завдяки тому, що можна назвати потоком пристроїв. Добре це чи погано, але Xiaomi випускає багато телефонів – як під своїм основним брендом, так і під суббрендами Poco, Redmi та Black Shark. Це означає, що є багато чудових телефонів Xiaomi на вибір, але також і те, що може бути важко знайти найкращий саме для вас.

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Читайте далі, щоб дізнатися, які саме телефони Xiaomi ми вважаємо найкращими на даний момент.

Кращі телефони Xiaomi 2023

1. Xiaomi 13 Pro – найкращий телефон Xiaomi

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro бере те, що зробило 12 Pro таким чудовим, і робить його ще кращим.

Продуктивність процесора Snapdragon 8 Gen 2 просто фантастична, а покращена енергоефективність і збільшена батарея забезпечують значне збільшення часу автономної роботи. Нові камери Leica близькі до найкращих, які можна знайти в будь-якому телефоні, з чудовими результатами на всіх чотирьох об’єктивах – особливо на 1-дюймовій основній камері.

Але величезна нова камера перериває витончений дизайн, в той час як програмне забезпечення залишається головним джерелом розчарування – хоча це стосується кожної моделі Xiaomi.

2. Xiaomi 13 – найкращий малий Xiaomi

Xiaomi 13

З точки зору апаратної частини, Xiaomi 13 є надійним. Він надзвичайно добре зібраний і більш міцний, ніж попереднє покоління. Основна камера робить чіткі та ясні знімки навіть у темних умовах, і ми не можемо ігнорувати вражаючу продуктивність завдяки новітньому чіпсету Snapdragon 8 Gen 2.

Він пропонує найкраще від Xiaomi 13 Pro, але в меншому корпусі та за нижчою ціною – хоча майте на увазі, що камера, хоч і чудова, але не така, як у його брата Pro.

Якщо у Xiaomi 13 і є недолік, то лише в тому, що пропозиції від конкуруючих брендів виглядають трохи привабливіше за ту ж саму ціну.

3. Redmi Note 12 Pro+ – найкращий середній бюджетник

Redmi Note 12 Pro+

Note 12 Pro+ піднімає бюджетний бренд Redmi від Xiaomi з конкурентного середнячка до потенційного вбивці флагманів.

Його головна 200-мегапіксельна камера – це справжня преміум-функція, а продуктивність і дисплей є одними з найкращих, які ви знайдете в цій ціновій категорії. Час автономної роботи також значний, а швидка зарядка потужністю 120 Вт – чудова.

Як результат, 12 Pro+ легко рекомендувати. Поляризаційне програмне забезпечення MIUI і погана підтримка задніх камер – єдині реальні недоліки, але ви, безумовно, не повинні виключати цей телефон.

4. Poco X5 Pro – найкращий бюджетний варіант

Poco X5 Pro

Poco X5 Pro 5G – чудовий варіант за свою ціну з точки зору функцій і дизайну, з преміальним виглядом і відчуттям, незважаючи на пластиковий корпус. AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц – яскравий, живий і з маслянисто-гладким зображенням, і все ще кращий за більшість конкурентів за цією ціною.

Хоча частота оновлення не є адаптивною, як у преміум-аналогів, телефон все ще може комфортно працювати більше дня при середньому використанні, а коли його потрібно підзарядити, є швидка дротова зарядка потужністю 67 Вт (з необхідним зарядним пристроєм, що постачається в комплекті).

Камера з роздільною здатністю 108 Мп також є справжнім подарунком, пропонуючи вражаючу деталізацію та передачу кольорів у добре освітленому середовищі, хоча відсутність OIS означає, що нічна зйомка могла б бути кращою. Надширококутний об’єктив на 8 Мп дуже зручний, але, на жаль, цього не можна сказати про макрооб’єктив на 2 Мп.

Внутрішня начинка середнього рівня, з процесором Qualcomm Snapdragon 778G на чолі, але продуктивність дуже пристойна за ці гроші. Спокусливий варіант для економних.

5. Xiaomi 12 – найкраща стара модель

Xiaomi 12

Xiaomi 12 – це переконливий флагманський смартфон. Його компактний форм-фактор сподобається тим, кому не потрібен величезний телефон (він навіть менший за цьогорічний Xiaomi 13), а дизайн виглядає і відчувається чудово.

Ви також отримаєте деякі висококласні характеристики, такі як чіп Snapdragon 8 Gen 1, AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц і швидку зарядку потужністю 67 Вт. Він також має надійну основну камеру, а також хороший надширококутний об’єктив, але мало хто з покупців буде в захваті від телеоб’єктива.

Хоча в Xiaomi 12 є багато хорошого, він все ще не має водонепроникності, а час автономної роботи не є чимось особливим.


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24.04.2023
3 хв. на прочитання
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