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Нові методи шахрайства під час телефонної розмови: як їх обійти українцям

27.12.2021
1 хвилина на прочитання

Поява сучасних гаджетів сприяла і створенню нових методів шахрайства. Телефонні афери вийшли на новий рівень.


Як же українцям відрізнити махінації зловмисника від спілкування зі звичайною людиною?

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Ми проаналізували та зібрали найпоширеніші критерії, які допоможуть виявити й зупинити шахрайство.

Особиста інформація під час телефонної розмови — табу

Запам’ятайте, жодна фінансова установа не надішле запит для надання особистої інформації телефоном. Ваші дані уже занесені у їх особисті архіви. Для оновлення назначають зустрічі офлайн. І ніяк інакше.

Тому, якщо під час розмови вас просять надати особисту інформацію варто насторожитися.

Код-пароль від банківської картки, комбінація SMS-цифр чи натисніть клавішу для підтвердження

Ваш код-пароль, як і SMS, що приходять на номер — гарантія збереження ваших коштів.

Під час телефонної розмови, якщо вас просять повідомити щось із вищезазначених даних  це практично 100% гарантовано шахрайство.

Варто відзначити, шахраї заздалегідь обирають потерпілого і зчитують дані. Все, що їм необхідно для заволодіння вашими фінансами — комбінація цифр або кілька натискань на клавіші.

Дзвінок за іншим номером «працівника» фінансової установи

У чому полягає афера? Вам повідомляють, що картку заблоковано або вона знаходиться під загрозою злому. Представник банку не попросить вас телефонувати іншому співробітнику для запобігання ситуації. Тому, у жодному разі не реагуйте на такі прохання.

Якщо ж ви здійснили дзвінок, то зловмисник буде продовжувати розмову, доки з вашого рахунку не будуть знятті всі кошти.

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27.12.2021
1 хвилина на прочитання

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