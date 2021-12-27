Нові методи шахрайства під час телефонної розмови: як їх обійти українцям

Поява сучасних гаджетів сприяла і створенню нових методів шахрайства. Телефонні афери вийшли на новий рівень.





Як же українцям відрізнити махінації зловмисника від спілкування зі звичайною людиною?

Ми проаналізували та зібрали найпоширеніші критерії, які допоможуть виявити й зупинити шахрайство.

Особиста інформація під час телефонної розмови — табу

Запам’ятайте, жодна фінансова установа не надішле запит для надання особистої інформації телефоном. Ваші дані уже занесені у їх особисті архіви. Для оновлення назначають зустрічі офлайн. І ніяк інакше.

Тому, якщо під час розмови вас просять надати особисту інформацію варто насторожитися.

Код-пароль від банківської картки, комбінація SMS-цифр чи натисніть клавішу для підтвердження

Ваш код-пароль, як і SMS, що приходять на номер — гарантія збереження ваших коштів.

Під час телефонної розмови, якщо вас просять повідомити щось із вищезазначених даних це практично 100% гарантовано шахрайство.

Варто відзначити, шахраї заздалегідь обирають потерпілого і зчитують дані. Все, що їм необхідно для заволодіння вашими фінансами — комбінація цифр або кілька натискань на клавіші.

Дзвінок за іншим номером «працівника» фінансової установи

У чому полягає афера? Вам повідомляють, що картку заблоковано або вона знаходиться під загрозою злому. Представник банку не попросить вас телефонувати іншому співробітнику для запобігання ситуації. Тому, у жодному разі не реагуйте на такі прохання.

Якщо ж ви здійснили дзвінок, то зловмисник буде продовжувати розмову, доки з вашого рахунку не будуть знятті всі кошти.