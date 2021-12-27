Стали відомі повні характеристики Xiaomi 12 та MIUI 13 для серії Redmi Note 8

Більшість шанувальників Xiaomi навряд чи подивляться презентацію нових смартфонів, яка пройде через кілька днів. Тому ми вирішили заздалегідь підготувати публікацію, присвячену одній з найцікавіших (на наш погляд) моделей, а потім зосередити увагу на нововведеннях MIUI 13 і детально розібрати нову версію системи.





З вашого дозволу обійдемося без гучних епітетів, які так подобаються маркетологам і розповімо про суть кожного з важливих аспектів у Xiaomi 12.

Дисплей

Найголовнішим для нас і людей яким набридли «лопати», є діагональ екрану, яка і в Xiaomi 12, і в Xiaomi 12X дорівнюватиме 6.28 дюйма. А єдиною відмінністю між цими двома смартфонами стане процесор. У Xiaomi 12 – Snapdragon 8 Gen 1, а у 12X – Snapdragon 870.

Після появи характеристик, на китайських форумах користувачі запитали: у Xiaomi 12 правда не буде 2К екрану? І Лао Вей (менеджер з продукції компанії Xiaomi) повідомив, що роздільна здатність екрану не перевищуватиме звичні Full HD+, а пов’язано це виключно з компактними розмірами пристрою.

Але незважаючи на це, дисплей молодшої моделі, все ще зможе вважатися одним із найкращих на ринку, судіть самі:

Сертифікат Display Mate A+ (екран споживає менше енергії)

Пікова яскравість 1600 ніт та 16000 рівнів її регулювання

Глибина кольору 10 Біт

HDR 10+

Dolby Vision

І звичайно 120 Гц

Єдине питання у тестувальників смартфона викликала колірна передача екрану, який «з заводу» злегка віддає синьовою, але ця справа легко регулюється в налаштуваннях MIUI.

Продуктивність Xiaomi 12

Ми могли б просто написати, що в Xiaomi 12 встановлені найтоповіші, на даний момент комплектуючі, але багатьом цього буде недостатньо, тому створили зображення, щоб не розписувати характеристики на 4 абзаци.

Логічно закінчити інформацією про ціну, опубліковану на «Weibo». За мінімальну версію смартфона доведеться заплатити 3699 юанів (16000 гривень) і ось тут у нас виникає питання до Xiaomi: чим цей смартфон виділяється на фоні інших? Адже поки він опиниться на полицях магазинів, ціна підросте до 20000 гривень, а за ці гроші є купа інших варіантів.

Серія Redmi Note 8 залишається актуальною

Як ми й казали вам у статті про закінчення підтримки 9 моделей Xiaomi, все не так критично, як могло здатися на перший погляд. Незважаючи на припинення розробки бета-прошивок, внутрішні збірки все ще продовжують виходити.

І буквально кілька годин тому стало відомо про те, що для Redmi Note 8 вийшла тестова прошивка MIUI 13 на базі Android 11.

Ginkgo – кодова назва Redmi Note 8

Це означає, що у Redmi Note 8, Note 8 Pro і навіть Note 8T є всі шанси отримати нову версію системи в останній хвилі оновлень. До речі, для Redmi Note 8T, а саме індексів «EU» та «MI», вже вийшли фінальні бета-прошивки MIUI 12.5 (V12.5.1.0.RCXMIXM та V12.5.1.0.RCXEUXM).

Redmi Note 8 (EU) найближчим часом також оновиться до актуальної зараз версії MIUI, отримавши прошивку V12.5.1.0.RCXEUXM.