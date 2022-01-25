Експерти розповіли, як створити круту Wi-Fi мережу для великого будинку чи кафе

Мені поставили завдання — побудувати локальну мережу за допомогою Wi-Fi «на максималках». Головна мета – вичавити швидкість понад 2 Гбіт/сек усередині мережі. До того ж багато провайдерів вже підключають клієнтів по гігабітному каналу і більше, тому за такими швидкостями велике майбутнє.





Для побудови мережі використовуватимемо 3 пристрої – мультигігабітний 2.5G комутатор Zyxel MG105, джерело живлення з підтримкою PoE і точку доступу Zyxel NWA210AX. Розглянемо все за порядком.

Мережа будуватиметься на 5 портовому 2.5G комутаторі – на вході він приймає швидкісний сигнал від роутера і займається всією комутацією мережі. Ніяких налаштувань він не має – все відбувається в автоматичному режимі – достатньо підключити потрібний пристрій через звичайний RJ-45 порт. Пристрій має металевий корпус і не містить вентилятора – повна безшумність гарантована.

Комутатор Zyxel MG105

Для створення Wi-Fi мережі буде задіяна точка доступу NWA210AX, яка працює у двох діапазонах та підтримує Wi-Fi 6. Максимальна швидкість Wi-Fi мережі – до 2.9 Гбіт/сек. Також є порт Ethernet на 2.5 гігабіт. Точка доступу підтримує хмарну систему керування Zyxel Nebula, але також може використовуватися в автономному режимі.

Точка доступу Zyxel NWA210AX з підтримкою Wi-Fi 6

У ролі джерела живлення виступає інжектор PoE 12-30W – пристроям не потрібні окремі блоки живлення, енергія подається через Ethernet кабель. У пристрої є підключення до мережі 220 вольт і два порти RJ-45 – вхідний та вихідний, на які вже подано напругу.

Інжектор PoE 12-30W від Zyxel

Що з тестів?

Тестуватиму передачу файлів усередині мережі між NAS сервером і комп’ютером. Підключення тут йде за допомогою дроту.

Результати тесту з мережевим сховищем NAS – 275МБ/сек або 2200Мбіт/сек:

Тест швидкості по дроту

А ось результат тестування утилітою iPerf:

Далі тестуємо локальну мережу Wi-Fi за допомогою ноутбука з підтримкою стандарту бездротового зв’язку 802.11ax, також попрацюю з NAS.

Ноутбук підключається до 2,4 Гбіт/сек. За підсумками, швидкість в утиліті iPerf досягла 1,4 Гбіт/сек.

Варто розуміти, що в офісах одночасно підключається велика кількість пристроїв і точка доступу, що розглядається, буде працювати з усіма на максимально можливих для клієнтів швидкостях.

Висновок

Як ви вже зрозуміли – мережа легко масштабується: можна додати кілька точок доступу та комутаторів залежно від площі приміщення. Немає жодних складних налаштувань – все працює буквально “з коробки”. Подібна локальна мережа підійде як для використання вдома, так і для комерційного використання від кафе до торгового центру.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿