Користувачів обурило те, що свіже оновлення Windows 11 змушує працювати в браузері Edge та пошуковику Bing

Новий патч під Windows 11 без дозволу скидає налаштування пошуковика та браузера за замовчуванням на Bing та Edge відповідно – власні продукти Microsoft. Це чергова спроба компанії утримати користувачів від роботи в сторонніх оглядачах та сервісах – щонайменше третя за рахунком з дня виходу Windows 11 у жовтні 2021 р.





Microsoft взялася за старе

Корпорація Microsoft випустила новий патч для Windows 11, що автоматично скидає вибір програм, що використовуються за замовчуванням. Стосується це виключно браузера та пошукової системи.

Так, інсталяція оновлення призводить до встановлення Edge як браузера за замовчуванням, а базовим пошукачем стає Bing – власний сервіс Microsoft. Крім того, патч ще й змінює стартову сторінку, після чого при відкритті браузера користувач автоматично переходить на Bing.

На проблему звернув увагу користувач Reddit під псевдонімом Gabbagondel. Його пост був опублікований 24 січня о 09:40 ранку. Усього за кілька годин публікація набрала майже 1000 позитивних оцінок та понад 260 коментарів.

Не всі хочуть користуватися Bing, що підтверджує загальносвітова статистика

Переважна більшість користувачів, які відреагували на пост Gabbagondel, вважають, що Microsoft чинить неправильно. Багато хто підтримує думку, що подібна практика незаконна, і що на корпорацію варто подати до суду.

Користувач Rrrepeater висловив думку, що подібна практика не йде на користь Microsoft. “Мене вражає, що Microsoft досі не зрозуміла, що обманом змушуючи людей використовувати Bing, вона не зробить його популярнішим”.

Аналогічна тема з’явилася і на порталі YCombinator за кілька годин після публікації на Reddit. Вона також зібрала кілька сотень коментарів, більшу частину яких залишили користувачі, які не згодні з політикою Microsoft.

Марні спроби змінити розміщення сил

Заважаючи користувачам працювати у потрібних їм оглядачах та пошукових системах, Microsoft намагається залучити користувачів у свої сервіси. Виходить, у неї це не дуже добре.

На відміну від Windows, що десятиліттями є найпопулярнішою ОС у світі, браузер Edge та пошуковик Bing інтересу в більшості користувачів не викликають.

На грудень 2021 р. Windows займала 73,72% світового ринку настільних операційних систем (статистика StatCounter). Пошуковик Bing утримує 2,86% ринку пошукових систем. Це друге місце у світі. Проте відставання від Google із його 91,94% катастрофічне.

Невідомо, що ще вигадає Microsoft у прагненні підвищити популярність Bing та Edge

Те саме стосується і Edge. Браузеру належить лише 3,99% ринку проти 19,6% у Apple Safari та 63,8% у Google Chrome І це з урахуванням того факту, що Edge постачається в комплекті з Windows шість із половиною років, з липня 2015 р., коли вийшла перша стабільна збірка Windows 10.

Користувачам не звикати

Тим, хто перейшов на Windows 11, доводиться регулярно боротися зі спробами Microsoft насильно пересадити їх на Bing та Chrome. Ці спроби робилися і раніше, коли компанія просувала Windows 10, але їх було менше, і реалізовувалися вони не так часто.

Анонс Windows 11 відбувся в червні 2021 р., і тоді користувачі отримали доступ до її ранніх збірок. Вже в серпні 2021 р. в системі з’явилася дратівлива функція, що дуже сильно ускладнює процес зміни браузера.

Замість лише одного кліку мишкою по іконці потрібного оглядача користувачі були змушені вибирати потрібний браузер буквально для кожного розширення файлу, так чи інакше пов’язаного з роботою в інтернеті. У ряді випадків це десятки розширень, і якщо пропустити хоч одне, такі файли обов’язково відкривалися в Edge.

Microsoft розраховує, що користувачам буде ліньки міняти браузер для всіх розширень

Розробники Opera, Chrome, Firefox та інших браузерів негайно висловили своє невдоволення – вони побачили у цьому явну спробу змусити користувачів працювати лише у базовому Edge. Незважаючи на претензії конкурентів, Microsoft не стала видаляти таку спірну функцію.

На початку грудня 2021 р., вже після свого релізу Windows 11 отримала ще одну «фішку», спрямовану на утримання користувачів в Edge. При спробі завантажити дистрибутив Chrome через штатний браузер Edge стали отримувати повідомлення про те, що оригінальний Edge набагато кращий.

Неприкрита реклама Edge

В останніх числах грудня 2021 р. Microsoft протестувала та викотила оновлення, яке зберігає за Windows право примусово відкривати деякі посилання в Edge. Водночас більшість інструментів сторонніх розробників, що протистояли такій поведінці системи, стали цілком марними.

Нав’язаний патріотизм

Microsoft, за словами користувача Reddit з ніком ComGuards, не схвалює використання продуктів інших компаній своїми співробітниками. Він недовго працював у канадському офісі софтверного гіганта і зазначив, що використання сторонніх продуктів є чи не восьмим смертним гріхом.

Працювати в програмах інших компаній у Microsoft «не рекомендується», і це стосується всіх, незалежно від посади.

Пост Gabbagondel на Reddit та коментар ComGuards

“Не смійте говорити “просто пошукай у Google”; замість цього потрібно використовувати правильний термін – Bing it!. Якщо ви запустите Chrome під час презентації, то будьте готові до тони “шиків” та докірливих поглядів із зали. Користуйтеся стороннім софтом часто, і незабаром на вас чекає розмова з керівництвом про вашу кар’єру. Без жартів”, – написав ComGuards.

Він додав, що особистих мобільних телефонів це теж стосується – на них теж краще ставити ПЗ Microsoft, включаючи поштовик Outlook і месенджер Teams. Користувач додав, що йому довелося навіть завести окремий смартфон для роботи.

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