В Дії тепер можна оформляти дозвіл на виїзд з дитиною за кордон

Батьки зможуть самостійно оформляти дозвіл на вивіз дитини за кордон, якій не виповнилося 16 років. Більш того, відтепер не має необхідності йти до нотаріуса, платити гроші за його послуги. У минулому система була дещо недосконалою та суперечила сама собі. Тепер все можна зробити через Дію. Про це повідомили у Мінцифри.

Останнім часом Комітет цифрової трансформації намагається мінімізувати необхідність пересічного громадянина ходити в державні та приватні установи для отримання різних довідок та документів.

Батьки матимуть змогу оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон за декілька хвилин та пару кліків. Переваг від такої можливості безліч:

економія часу;

економія грошей;

не має необхідності шукати нотаріуса, який оформить дозвіл на виїзд у конкретні країни.

Себто потрібно зайти на онлайн платформу чи у додаток на смартфоні, обрати необхідний розділ, заповнити заяву та оформити дозвіл.

Можна оформляти документ для вивезення неповнолітньої дитини у супроводі одного з батьків на оздоровлення та відпочинок. Законопроєкт №6146 ухвалила Верховна Рада України.

У пояснювальній записці до проєкту говориться про те, що його метою є забезпечення надання можливості кожному із батьків, який є громадянином України на тимчасовий виїзд за межі країни неповнолітньої дитини. Проєкт розроблено Міністерством юстиції України з власної ініціативи.

Також така функція дозволить уникнути ганебних та відверто цинічних ситуацій. Наприклад, якщо батьки розлучені та не можуть домовитись про згоду. Чи хтось із батьків через власні переконання не дає згоди на виїзд, і дитина не може виїхати на міжнародні конкурси та змагання.

Тому доречно розглянути трохи інакший алгоритм подій, щоб під час воєнного стану частину повноважень на себе взяли органи опіки. Коли один з батьків буде проти надання своєї згоди, інший через дію зможе отримати необхідні документи.