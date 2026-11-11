Samsung може дозволити записувати розмови в Telegram і WhatsApp. Що це означає для українців і чи законно це

У One UI 9.5 може з’явитися функція, якої давно чекали власники смартфонів Samsung, а саме запис голосових дзвінків у месенджерах. За даними виявлених у прошивці налаштувань, штатний застосунок «Телефон» зможе записувати розмови в WhatsApp, Telegram і Google Meet.

Samsung уже кілька років дозволяє записувати звичайні стільникові дзвінки на своїх смартфонах. Проте значна частина людей щодня спілкується через месенджери, а записати такі розмови без сумнівних сторонніх програм було неможливо.

Як це працюватиме

У новій прошивці в налаштуваннях застосунку «Телефон» в розділі запису дзвінків і розшифровок з’явився пункт «Записувати дзвінки в інших застосунках». Усередині міститься список доступних програм, наразі це WhatsApp, Google Meet і Telegram, причому для кожної є окремий перемикач. Список, імовірно, відображає лише ті програми, що були встановлені на тестовому пристрої, тож згодом підтримку можуть розширити на інші сервіси.

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Не скрізь і не для всіх

Доступність функції може залежати від країни чи регіону через місцеві закони. У деяких країнах телефон може попереджати співрозмовника про те, що розмову записують. Чи ввімкнуть таку функцію для України, поки невідомо.

Що кажуть закони в Україні

Для українців питання не лише технічне, а й юридичне. Загалом запис розмови, в якій ви самі беретеся участь, для особистого використання вважається допустимим. Однак розповсюдження такого запису без згоди співрозмовника може порушувати таємницю спілкування, що охороняється статтею 31 Конституції та статтею 306 Цивільного кодексу. За порушення таємниці листування й телефонних розмов, зокрема й тих, що ведуться через комп’ютер чи месенджери, передбачена кримінальна відповідальність за статтею 163 Кримінального кодексу. Записувати чужі розмови, в яких ви не берете участі, заборонено однозначно. Тому, навіть якщо функція з’явиться, перш ніж записувати й тим більше публікувати запис, краще попередити співрозмовника.

Samsung офіційно не підтвердила функцію, і її ще можуть змінити до релізу One UI 9.5. Тож остаточні умови стануть відомі тільки після виходу прошивки.