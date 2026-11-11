Samsung может разрешить записывать разговоры в Telegram и WhatsApp. Что это означает для украинцев и законно ли это

В One UI 9.5 может появиться функция, которую давно ждали владельцы смартфонов Samsung, а именно запись голосовых звонков в мессенджерах. Судя по настройкам, обнаруженным в прошивке, стандартное приложение «Телефон» сможет записывать разговоры в WhatsApp, Telegram и Google Meet.

Samsung уже несколько лет позволяет записывать обычные мобильные звонки на своих смартфонах. Однако значительная часть людей ежедневно общается через мессенджеры, а записать такие разговоры без сомнительных сторонних программ было невозможно.

Как это будет работать

В новой прошивке в настройках приложения «Телефон» в разделе записи звонков и расшифровок появился пункт «Записывать звонки в других приложениях». Внутри находится список доступных приложений, на данный момент это WhatsApp, Google Meet и Telegram, причем для каждого есть отдельный переключатель. Список, вероятно, отображает только те приложения, которые были установлены на тестовом устройстве, поэтому впоследствии поддержку могут расширить на другие сервисы.

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Не везде и не для всех

Доступность этой функции может зависеть от страны или региона в связи с местным законодательством. В некоторых странах телефон может предупреждать собеседника о том, что разговор записывается. Будет ли эта функция включена для Украины, пока неизвестно.

Что гласят законы Украины

Для украинцев это вопрос не только технический, но и юридический. В целом запись разговора, в котором вы сами участвуете, для личного использования считается допустимой. Однако распространение такой записи без согласия собеседника может нарушать тайну общения, которая охраняется статьёй 31 Конституции и статьёй 306 Гражданского кодекса. За нарушение тайны переписки и телефонных разговоров, в том числе тех, которые ведутся через компьютер или мессенджеры, предусмотрена уголовная ответственность по статье 163 Уголовного кодекса. Записывать чужие разговоры, в которых вы не участвуете, однозначно запрещено. Поэтому, даже если такая функция появится, прежде чем записывать и тем более публиковать запись, лучше предупредить собеседника.

Samsung официально не подтвердила эту функцию, и она ещё может измениться до выпуска One UI 9.5. Поэтому окончательные условия станут известны только после выхода прошивки.