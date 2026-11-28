Выход GTA 6 принёс не только рекордные продажи, но и неожиданную проблему. Сервисные центры и игроки сообщают о заметном росте количества поломок PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Часть консолей после продолжительных игровых сессий просто перестаёт включаться.

Что видят в сервисных центрах

О проблеме рассказал мастер по ремонту консолей, известный в сети как modyfikatorcasper. По его словам, Xbox попадают в ремонт значительно реже, чем PlayStation, однако теперь на них приходится примерно две из каждых десяти консолей, поступающих в мастерскую. Это заметно больше, чем в предыдущие месяцы.

Симптомы разные. Кто-то сталкивается с внезапными выключениями и вылетами прямо во время игры в GTA 6. У других консоли начинают сильно тормозить и отказываются устанавливать обновления. Худший вариант, когда устройство полностью перестаёт работать, не включается и не выводит изображение.

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Кадр из GTA 6

Истории игроков

Похожие жалобы появляются на форумах поддержки и в Reddit. Один пользователь без проблем провёл долгую сессию в GTA 6, но на следующее утро его Xbox Series X не включилась. Всё указывает на то, что вышел из строя блок питания. Другой игрок успел поиграть лишь 10 минут, после чего консоль перестала работать. В местном сервисе заподозрили неисправность материнской платы.

Менее серьёзные случаи сводятся к частым вылетам игры в главное меню консоли, из-за которых теряется прогресс. 23 ноября Rockstar выпустила патч, который исправил несколько ошибок, связанных с вылетами. Однако многие игроки говорят, что полностью проблему он не устранил.

В чём причина

В случае с PlayStation 5 мастер часто обнаруживает утечку жидкого металла, который используют как термоинтерфейс для процессора. Это давняя проблема части консолей Sony. С Xbox ситуация менее понятна, но главной версией остаётся перегрев под длительной нагрузкой. Диагностировать Xbox Series X и S сложнее, поэтому для них мастерам пришлось даже разработать собственные инструменты.

Отчасти рост количества ремонтов объясняется ещё и тем, что с выходом GTA 6 резко выросли продажи консолей, а многие достали из шкафа приставки, которыми давно не пользовались. Впрочем, то, что поломки случаются во время или сразу после интенсивных игровых сессий, говорит о том, что игра скорее выявляет слабые места уже уязвимого железа, чем создаёт новые проблемы.

Поэтому владельцам консолей стоит следить за температурой. Лучше не ставить приставку в закрытый шкаф, периодически чистить её от пыли и делать перерывы во время очень долгих игровых сессий.

Напомним, ранее мы писали, что первый «играбельный» ПК-порт GTA VI появился в сети, но работает лишь в 25 кадров/с. Его сделали энтузиасты на основе сборки для Xbox Series, которая попала в открытый доступ на следующий день после официального релиза игры.