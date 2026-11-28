На китайском аэродроме Пучэн-Нейфу в провинции Шэньси заметили загадочный беспилотник, который очень напоминает американский дрон-заправщик MQ-25 Stingray. Сходство настолько заметное, что в сети уже заговорили о китайской копии. Впрочем, окончательных выводов пока делать не стоит.

Как его нашли

Аппарат сначала заметили на общедоступных спутниковых снимках в сервисах Apple Maps и Bing Maps. 18 ноября аналитик Чарльз Сюй написал в X, что на аэродроме в Пучэне видно сразу три беспилотника. Это стелс-разведчик CH-7, большой дрон-носитель Jiutian, способный запускать меньшие аппараты, и неизвестный самолёт, похожий на MQ-25.

Позже издание The War Zone получило более чёткие спутниковые снимки от оператора Vantor. Они датированы 23 апреля 2026 года, то есть беспилотник стоит на аэродроме как минимум с весны.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Чем он похож на MQ-25, а чем отличается

По оценкам, размах крыльев китайского аппарата составляет примерно 20,1 м, а длина около 14,9 м. Это немного меньше, чем у MQ-25 Stingray, который имеет размах 22,9 м и длину 15,5 м. Общий силуэт при этом очень похож.

Вместе с тем отличия тоже есть. У китайского дрона более острый нос другого цвета, где может скрываться антенна радара, иначе устроен воздухозаборник на спине и зубчатые кромки, которые могут снижать заметность для радаров. Воздухозаборник разделён на два канала, поэтому не исключено, что аппарат имеет два двигателя. MQ-25 же оснащён одним двигателем Rolls-Royce AE 3007N.

Американский MQ-25A Stingray во время испытательного полёта

Главный вопрос в том, для чего этот беспилотник создали. По самим снимкам определить это невозможно. Он может быть заправщиком, разведчиком с большой продолжительностью полёта или просто демонстратором технологий. Признаков того, что аппарат приспособлен для базирования на авианосцах, на фото не видно.

Зачем флоту дрон-заправщик

MQ-25 Stingray в США разрабатывали именно для дозаправки палубной авиации. Ещё в 2021 году демонстратор заправил в воздухе истребитель F-35C. В апреле 2026 года в воздух впервые поднялся первый MQ-25A для ВМС США, а в сентябре Boeing получила заказ на первые три серийных аппарата.

Сейчас роль заправщиков на американских авианосцах выполняют истребители F/A-18E/F Super Hornet. Из-за этого дорогие боевые самолёты и пилоты заняты вспомогательной работой, а места на палубе и так мало. Беспилотный заправщик позволяет увеличить дальность и продолжительность полётов палубной авиации без возвращения на корабль.

Часть более широкой программы

Для Китая такая машина выглядела бы логично. Страна активно развивает флот, в частности авианосец Fujian и необычный универсальный десантный корабль Type 076 Sichuan, рассчитанный на работу с беспилотниками. Параллельно Китай создаёт палубный ударный дрон GJ-21, морскую версию GJ-11 Sharp Sword с малозаметной схемой «летающее крыло».

Универсальный десантный корабль Type 076 Sichuan

Так что если аппарат в Пучэне действительно окажется заправщиком, сходство с MQ-25 будет не самой важной деталью. Гораздо показательнее то, что Китай, похоже, выстраивает полноценную беспилотную авиацию, охватывающую ударные, разведывательные и вспомогательные задачи.

Напомним, ранее мы писали, что китайский стелс-истребитель J-20 начал летать в паре с автономными дронами-ведомыми. Пилоты ВВС Китая уже отрабатывают на тренажёрах бои вместе с беспилотными ведомыми в условиях радиоэлектронных помех, а одну из ключевых ролей в этой концепции играет именно J-20.