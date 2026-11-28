На китайском аэродроме Пучэн-Нейфу в провинции Шэньси заметили загадочный беспилотник, который очень напоминает американский дрон-заправщик MQ-25 Stingray. Сходство настолько заметное, что в сети уже заговорили о китайской копии. Впрочем, окончательных выводов пока делать не стоит.
Как его нашли
Аппарат сначала заметили на общедоступных спутниковых снимках в сервисах Apple Maps и Bing Maps. 18 ноября аналитик Чарльз Сюй написал в X, что на аэродроме в Пучэне видно сразу три беспилотника. Это стелс-разведчик CH-7, большой дрон-носитель Jiutian, способный запускать меньшие аппараты, и неизвестный самолёт, похожий на MQ-25.
Позже издание The War Zone получило более чёткие спутниковые снимки от оператора Vantor. Они датированы 23 апреля 2026 года, то есть беспилотник стоит на аэродроме как минимум с весны.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Чем он похож на MQ-25, а чем отличается
По оценкам, размах крыльев китайского аппарата составляет примерно 20,1 м, а длина около 14,9 м. Это немного меньше, чем у MQ-25 Stingray, который имеет размах 22,9 м и длину 15,5 м. Общий силуэт при этом очень похож.
Вместе с тем отличия тоже есть. У китайского дрона более острый нос другого цвета, где может скрываться антенна радара, иначе устроен воздухозаборник на спине и зубчатые кромки, которые могут снижать заметность для радаров. Воздухозаборник разделён на два канала, поэтому не исключено, что аппарат имеет два двигателя. MQ-25 же оснащён одним двигателем Rolls-Royce AE 3007N.
Главный вопрос в том, для чего этот беспилотник создали. По самим снимкам определить это невозможно. Он может быть заправщиком, разведчиком с большой продолжительностью полёта или просто демонстратором технологий. Признаков того, что аппарат приспособлен для базирования на авианосцах, на фото не видно.
Зачем флоту дрон-заправщик
MQ-25 Stingray в США разрабатывали именно для дозаправки палубной авиации. Ещё в 2021 году демонстратор заправил в воздухе истребитель F-35C. В апреле 2026 года в воздух впервые поднялся первый MQ-25A для ВМС США, а в сентябре Boeing получила заказ на первые три серийных аппарата.
Сейчас роль заправщиков на американских авианосцах выполняют истребители F/A-18E/F Super Hornet. Из-за этого дорогие боевые самолёты и пилоты заняты вспомогательной работой, а места на палубе и так мало. Беспилотный заправщик позволяет увеличить дальность и продолжительность полётов палубной авиации без возвращения на корабль.
Часть более широкой программы
Для Китая такая машина выглядела бы логично. Страна активно развивает флот, в частности авианосец Fujian и необычный универсальный десантный корабль Type 076 Sichuan, рассчитанный на работу с беспилотниками. Параллельно Китай создаёт палубный ударный дрон GJ-21, морскую версию GJ-11 Sharp Sword с малозаметной схемой «летающее крыло».
Так что если аппарат в Пучэне действительно окажется заправщиком, сходство с MQ-25 будет не самой важной деталью. Гораздо показательнее то, что Китай, похоже, выстраивает полноценную беспилотную авиацию, охватывающую ударные, разведывательные и вспомогательные задачи.
Напомним, ранее мы писали, что китайский стелс-истребитель J-20 начал летать в паре с автономными дронами-ведомыми. Пилоты ВВС Китая уже отрабатывают на тренажёрах бои вместе с беспилотными ведомыми в условиях радиоэлектронных помех, а одну из ключевых ролей в этой концепции играет именно J-20.