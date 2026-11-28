До релиза космической ролевой игры Exodus осталось чуть больше четырёх месяцев, и разработчики уже рассказали, какое железо понадобится для неё на ПК. Студия Archetype Entertainment опубликовала сразу три конфигурации, от минимальной до рассчитанной на 4K.

Хорошая новость для владельцев не самых новых компьютеров. Для запуска хватит GeForce RTX 2060, а для комфортной игры в 1440p с частотой 60 кадров/с достаточно 16 ГБ оперативной памяти. Вдвое больше памяти понадобится только для 4K. Зато места на накопителе придётся освободить немало, игра займёт 110 ГБ при любой конфигурации.

Официальные системные требования Exodus для ПК. Изображение: Archetype Entertainment

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с)

ОС — Windows 10 или Windows 11, DirectX 12 с Shader Model 6;

процессор — Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 6600 (8 ГБ);

оперативная память — 16 ГБ;

накопитель — 110 ГБ, SATA SSD.

Рекомендуемые требования (1440p, 60 кадров/с)

процессор — Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 5 7600;

видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или AMD Radeon RX 7700 XT (12 ГБ);

оперативная память — 16 ГБ;

накопитель — 110 ГБ, желательно NVMe SSD.

Требования для 4K (2160p, 60 кадров/с)

процессор — Intel Core Ultra 7 265K или AMD Ryzen 7 9800X3D;

видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 ГБ) или AMD Radeon RX 9070 XT (16 ГБ);

оперативная память — 32 ГБ;

накопитель — 110 ГБ, желательно NVMe SSD.

Во всех трёх случаях разработчики советуют двухканальный режим оперативной памяти. Показатели измерили с настройками графики, которые игра подбирает автоматически. Технологии масштабирования вроде DLSS или FSR в требованиях не упоминаются, так что с ними реальные требования вполне могут оказаться мягче. Насколько, станет понятно уже после релиза.

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Что известно об Exodus

Exodus часто называют идейной наследницей Mass Effect. Над игрой работает немало разработчиков, создававших оригинальную трилогию, а издаёт её Wizards of the Coast. Главным звёздным участником проекта стал голливудский актёр Мэттью Макконахи.

Релиз запланирован на 7 апреля 2027 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.