GTA 6 вряд ли будет работать с частотой 60 кадров в секунду даже на PS5 Pro: Digital Foundry объяснила причину

Grand Theft Auto VI может не получить режим 60 fps ни на одной из современных консолей PlayStation, включая PS5 Pro. Такое мнение высказали специалисты Digital Foundry в выпуске DF Direct Weekly #270, посвящённом новым материалам об игре и дискуссии о её техническом состоянии.

Главная причина — не графический процессор, а CPU. По оценке Digital Foundry, GTA 6, как и многие другие игры Rockstar с обширными открытыми мирами, вероятно, будет в значительной степени зависеть от процессора. Именно CPU отвечает за значительную часть симуляции мира: поведение NPC, транспорт, физику, логику города, плотность событий и работу игровых систем в реальном времени.

Почему PS5 Pro может не помочь

PS5 Pro действительно мощнее базовой PS5, но её главные преимущества касаются графики. Sony официально заявила о GPU с количеством вычислительных блоков больше на 67%, памяти, работающей на 28% быстрее, рендеринге, быстрее до 45%, улучшенном трассировании лучей и технологии масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution.

Сравнение PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro (источник: PlayUA)

Однако эти улучшения не решают главную проблему, если игра «зависает» именно из-за процессора. PSSR может помочь сделать картинку более четкой или снизить нагрузку на GPU, но не меняет кардинально то, сколько вычислений CPU должен выполнить для поддержания открытого мира на 60 кадрах в секунду.

Именно поэтому Digital Foundry считает, что для GTA 6 на PS5 Pro более реалистичным сценарием является 30 fps или, в лучшем случае, режим 40 fps для телевизоров и мониторов с частотой 120 Гц. Такой режим уже используется в некоторых современных консольных играх как компромисс между плавностью и качеством графики: он не равен 60 fps, но ощутимо быстрее классических 30 fps.

40 кадров в секунду могут стать компромиссом

Режим 40 fps имеет технический смысл именно на 120-герцовых экранах. По времени кадра он находится примерно посередине между 30 и 60 fps: 30 fps дают около 33,3 мс на кадр, 60 fps — 16,7 мс, а 40 fps — 25 мс. Digital Foundry называет такой вариант потенциально удачным компромиссом, если полноценные 60 fps для игры будут недостижимы.

В то же время это лишь прогноз. Rockstar пока не раскрывала официальные параметры производительности GTA 6, не показывала полноценный геймплей с индикатором частоты кадров и не подтверждала, будет ли отдельный режим для PS5 Pro.

Официально известно следующее: Grand Theft Auto VI должна выйти 19 ноября 2026 года. На PlayStation Blog указано, что версия для PS5 будет использовать DualSense, 3D AudioTech и быстрый SSD, но там не говорится ни о 60 fps, ни об отдельных графических режимах.

Также подтверждён выпуск GTA 6 на Xbox Series X|S 19 ноября 2026 года.

Итак, пока что информация о 60 fps остаётся технической оценкой Digital Foundry, а не официальным подтверждением. Но их аргумент понятен: PS5 Pro может улучшить качество изображения, трассировку лучей или стабильность кадров, однако без существенного прироста мощности процессора она вряд ли автоматически превратит такой сложный открытый мир в игру с полноценными 60 fps.

Напомним, что весь завод не будет работать 2 дня из-за выхода новой саги о знаменитом автоугонщике.