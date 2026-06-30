Цілий завод зупинить роботу на два дні через вихід GTA VI

Канадська Edison Motors оголосила про тимчасову паузу в роботі компанії через вихід Grand Theft Auto VI. У внутрішньому повідомленні, підписаному CEO компанії Чейсом Барбером, ідеться, що операційну діяльність призупинять 19 та 20 листопада 2026 року.

Причина сформульована з гумором: керівництво компанії нібито проаналізувало запити працівників на відпустки, прогнози продуктивності та «незвично високий рівень збудження» всередині команди. Після цього в Edison Motors дійшли висновку, що нормальна робота компанії може бути суттєво порушена через реліз Grand Theft Auto VI.

У листі зазначається, що частина працівників уже попередила керівництво про можливу недоступність у ці дні або про те, що буде «проводити важливе дослідження у Vice City». Також компанія очікує затримки в роботі кількох напрямів, зокрема підтримки клієнтів, продажів, сервісу, виробництва, інженерного відділу, фінансів, адміністрації, маркетингу та соцмереж.

Компанія обіграла ажіотаж навколо GTA VI

У повідомленні Edison Motors жартує, що деякі співробітники планують почати грати вже опівночі й можуть повернутися до «функціонального стану» лише після вихідних. Нормальну роботу компанія очікує відновити після того, як працівники проведуть вихідні у віртуальному Vice City.

Попри жартівливий тон, допис швидко став вірусним, адже добре показує масштаб очікування навколо GTA VI. Гра має вийти 19 листопада 2026 року на PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Це перша нова частина серії Grand Theft Auto після GTA V, яка вийшла ще у 2013 році.

Історія Edison Motors стала прикладом того, як реліз великої гри перетворюється не лише на подію для геймерів, а й на частину попкультури. Компанія фактично використала очікування GTA VI як привід для самоіронічної комунікації з клієнтами, партнерами та власною аудиторією.