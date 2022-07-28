Serum: поляки роблять гру про виживання в отруєному лісі

Незалежна польська студія Game Island офіційно анонсувала новий незвичайний симулятор виживання від першої особи, місцем дії якої стали великі ліси, отруєні загадковою сироваткою.





Ця сироватка призводить до мутації як усієї місцевої живності, так і самого героя, який і зовні, і внутрішньо змінюватиметься в ході розвитку сюжету. Проект під назвою Serum пропонує дослідити великі локації, наповнені не тільки зайцями та оленями, що мутували, але й численними головоломками і секретними механізмами.

Гравцю буде доступно безліч варіантів зброї, у тому числі ближнього та далекого бою, метальна та спеціальна, з можливістю посилення за рахунок тієї самої сироватки. Також пропонується велика система крафтингу. Дата офіційного запуску Serum поки що не називається, але вже відомі системні вимоги гри. Для того щоб поборотися на мінімалках, вам знадобиться intel Core i3 або AMD Phenom II X4 955 та GeForce GTX 560 або AMD R7-260X.