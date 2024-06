Представлено нову гру в серії Gears of War

На Xbox Games Showcase 2024 студія The Coalition анонсувала нову частину популярної серії екшенів Gears of War під назвою Gears of War: E-Day. У кінематографічному трейлері представлена сцена боротьби головного героя, сержанта Маркуса Фенікса, з монстром. Про це повідомляє видання DTF.

Як повідомляють розробники, дія гри відбуватиметься за 14 років до подій першого Gears of War і розповість про походження серії. Головними героями стануть Маркус Фенікс і Домінік Сантьяго, які повернулися додому після війни і зіткнулися з новою загрозою – Ордою сарани. Ці зловісні істоти прориваються з-під землі, погрожуючи знищити все людство.

Gears of War: E-Day створена з нуля на рушію Unreal Engine 5 і, за словами розробників, порадує гравців неймовірною графікою. Реліз гри відбудеться в Game Pass у перший же день після виходу, проте точна дата поки не оголошена. Сторінка гри вже з’явилася в Steam. Судячи з неї, Gears of War: E-Day буде перекладена російською мовою на рівні субтитрів та інтерфейсу. Українська мова не підтримується.