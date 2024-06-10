Відбувся повноцінний анонс нової Call of Duty

У рамках презентації Xbox Games Showcase, що відбулася ввечері 9 червня, було оголошено про те, що нова частина популярного шутера Call of Duty: Black Ops 6 вийде 25 жовтня на ПК, PlayStation і Xbox. Відразу після релізу гра поповнить бібліотеку Game Pass.

Передзамовлення на гру вже відкриті на всіх платформах. Гравці можуть придбати її у двох виданнях: стандартному і розширеному, вартість яких становить $70 і $100 відповідно. Власники дорожчого видання отримають ранній доступ до відкритого бета-тесту, набір виконавця Вудса та інші бонуси для Warzone.

Після основної презентації відбувся 25-хвилинний Direct, повністю присвячений Call of Duty: Black Ops 6. На стримі розробники розповіли про сюжетну кампанію та багатокористувацький режим гри.

Крім дебютного трейлера на Xbox Games Showcase були представлені скріншоти з нової Call of Duty.