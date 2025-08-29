Battlefield 6 обзавівся офіційними системними вимогами
У любителів шутерів серпень пройшов під знаком Battlefield: протягом місяця Electronic Arts провела два відкритих бета-тестування, так що публіка вже який тиждень обговорює побачене (і випробуване) у віртуальних окопах. Хоча багато фанатів вже успішно запустили шутер на своїх ПК, видавець і розробники все ж вирішили опублікувати фінальні системні вимоги проекту.
Вони, треба віддати належне, досить помірні за мірками графічно вражаючого проекту: на мінімальних налаштуваннях тайтл можна буде запустити на відносно старих процесорах і відеокартах. При бажанні користувачеві дадуть можливість завантажити бойовик частково, щоб не навантажувати жорсткий диск.
Мінімальні вимоги (1080p, 30 fps)
- Процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 5 2600.
- Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT або Intel Arc A380.
- Об’єм відеопам’яті: 6 ГБ.
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ.
- Місце на диску: 55 ГБ (HDD або SSD).
Рекомендовані вимоги (1440p, 60 fps або 1080p, 80+ fps)
- Процесор: Intel Core i7-10700 або AMD Ryzen 7 3700X.
- Відеокарта: GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT або Intel Arc B580.
- Об’єм відеопам’яті: 8 ГБ.
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ.
- Місце на диску: 90 ГБ (SSD).
Вимоги для налаштувань «Ультра» (2160p, 60 fps або 1440p, 144 fps)
- Процесор: Intel Core i9-12900K або AMD Ryzen 7 7800X3D.
- Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XTX.
- Об’єм відеопам’яті: 16 ГБ.
- Оперативна пам’ять: 32 ГБ.
- Місце на диску: 90 ГБ (SSD).
І, зрозуміло, для запуску потрібно активувати Secure Boot і TPM 2.0. У таблиці також зазначено, що заявлений обсяг гри збільшиться в міру виходу оновлень.
Прем’єра Battlefield 6, нагадаємо, відбудеться 10 жовтня. Крім PC, шутер вийде на PlayStation 5 і Xbox Series.