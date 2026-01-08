GTA 6 все ще на етапі створення контенту: інсайдер оцінив шанси на реліз у 2026 році

Grand Theft Auto 6 залишається найбільш очікуваним проєктом ігрової індустрії, проте його вихід може знову затриматися. Журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр у подкасті Button Mash поділився інсайдами про поточний стан розробки гри.

Що відбувається в Rockstar? За словами Шраєра, гра досі перебуває на стадії створення контенту. Розробники продовжують допрацьовувати рівні та місії, визначаючи, що саме увійде до фінальної версії. Це означає, що етап фінального «полірування» та виправлення помилок (багів), який зазвичай передує релізу, ще не настав у повному обсязі.

Дата виходу під питанням Наразі реліз заплановано на 16 листопада 2026 року (після перенесення з 2025-го та травня 2026-го). Проте журналіст зазначає, що в Rockstar ніхто не може дати 100% гарантії дотримання цього терміну. Студія не може дозволити собі випустити «сирий» продукт, тому готова переносити дату заради якості. Шраєр підкреслив, що у компанії є невеликий запас часу до кінця фінансового року (31 березня), тож зміщення релізу на початок 2027 року залишається можливим сценарієм.

Платформи GTA 6 вийде лише на PlayStation 5 та Xbox Series. Судячи зі слів інсайдера, розробка ПК-версії зараз точно не є пріоритетом для Rockstar Games.