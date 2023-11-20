Мапа GTA 6 буде більшою ніж в 5 частині

Фанати вивчили витоки щодо GTA 6 і дійшли висновку, що масштаб світу нової гри Rockstar Games значно перевершуватиме той, що був у GTA 5. На результат досліджень ентузіастів звернуло увагу видання Wccftech.

Карту GTA 6, складену учасниками спільноти GTA Mapping і опубліковану в X (Twitter), було створено з використанням координат, показаних у витеклих у 2022 році відеороликах. Дослідження фанатів показали, що відстань між Вайс-Сіті і Порт-Геллхорном, найбільшими містами в GTA 6, приблизно дорівнює довжині всієї карти GTA 5. Виходячи з цього фанати і ЗМІ припускають, що в новій грі Rockstar Games геймерам буде доступний для вивчення світ більший, ніж він був у GTA 5.

Так це чи ні, ймовірно, стане відомо на початку грудня 2023 року. У всякому разі, саме на цей період запланована презентація першого трейлера GTA 6. Про це студія Rockstar Games повідомила в X 8 листопада 2023 року. Передбачається, що прем’єра відеоролика відбудеться в ніч на 8 грудня під час проведення церемонії нагородження премії The Game Awards 2023.