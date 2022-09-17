Творці STALKER 2 спростували вихід ранньої версії гри у Steam

Студія GSC Game World спростувала інформацію про те, що гра STALKER 2: Heart of Chernobyl з’явиться у ранньому доступі Steam. Про це пише видання GameMAG. Зазначається, що представник компанії назвав це повідомлення брехнею, відповідаючи на запитання одного користувача Steam.





Інформація про те, що STALKER 2 може з’явитися в ранньому доступі Steam, з’явилася на офіційній сторінці гри в маркетплейсі Humble Bundle. Там же повідомлялося, що в ранній версії гри може бути відсутня деяка частина заявленого контенту через плани розробників, що динамічно змінюються.

Модератор офіційної спільноти гри в Steam пізніше заявив, що ця інформація не відповідає дійсності і була опублікована Humble Bundle помилково. Також він зазначив, що GSC Game World вже зв’язалася з адміністрацією маркетплейсу і незабаром сторінку STALKER 2 буде оновлено.

Наразі STALKER 2: Heart of Chernobyl має статус ексклюзиву Microsoft – спочатку гра буде доступна лише користувачам Windows та власникам Xbox.