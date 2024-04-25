Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоні на високих налаштуваннях

Одну з найвимогливіших до “заліза” ігор сучасності, Cyberpunk 2077, запустили на не найпотужнішому Android-смартфоні від Lenovo. Про це на своїй сторінці в соцмережі X (раніше Twitter) заявив сам автор експерименту з німком @4k_isn.

У рамках свого експерименту ентузіаст використовував Android-смартфон Lenovo Legion Y70, оснащений чипом Snapdragon 8+ Gen 1 і відеочіпом Adreno 730. Завдяки емулятору Mobox він зміг запустити Cyberpunk 2077.

Гра працює при роздільній здатності 720p і на високих налаштуваннях графіки. Лічильник кількості кадрів при цьому був показаний, однак, судячи з опублікованого @4k_isn відеоролика, видно, що тайтл не працює навіть і при 30 FPS. Проте, якби налаштування графіки були виставлені нижче, можливо, ігровий процес виявився б стабільнішим.

Крім того, крім низької продуктивності також помітні різного роду артефакти у вигляді текстур, що “стрибають”, та інших недоліків. Однак сам факт того, що одна з найбільш “важких” ігор сучасності запустилася на мобільному пристрої з “залізом” 2022 року, здивував користувачів мережі. Деякі навіть пригадали, що на момент виходу з Cyberpunk 2077 не могли впоратися навіть актуальні на той момент PlayStation 4 і Xbox One.