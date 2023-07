Названо найкращу гру для смартфонів 2023 року

Днями в Лос-Анджелесі відбулася церемонія The Mobies 2023 – премії, де обирають найкращі програми та компанії у сфері мобільних ігор. Голосування на ній завжди відбувається публічно, і свій голос за проект, що полюбився, можуть віддати всі охочі. За підсумками найкращою грою для смартфонів голосами понад 1,5 млн. користувачів визнали Genshin Impact.

Дітище китайської компанії miHoYo обійшло таких іменитих конкурентів, як PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Brawl Stars, Pokemon Unite та Marvel Snap. Перемога цілком закономірна, враховуючи популярність гри та численних шанувальників у всьому світі.

Це була не єдина номінація на The Mobies 2023, голосували там і за найкращу гру для змагань для смартфонів. Нагорода дісталася Mobile Legends: Bang Bang , яка залишила позаду Free Fire, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG Mobile, Honor of Kings та Arena of Valor. А кращим ігровим смартфоном визнали RedMagic 8 Pro.