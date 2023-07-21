Вихід iPhone 15 затримається

Apple може відкласти старт продажу всіх версій iPhone 15 на кілька тижнів, через що новинки з’являться в магазинах тільки у жовтні, а не у вересні, як було в минулі роки. Про це повідомляє видання MacRumors, посилаючись на аналітика з цінних паперів у Bank of America Вамсі Мохана.

У своїх висновках Мохан спирається на інформацію, отриману ним від джерел у ланцюжку постачання Apple. Він не уточнив причин затримки, але зазначив, що вона може розчарувати аналітиків з Уолл-стріт. Справа в тому, що у разі підтвердження інформації Мохана, реліз iPhone 15 пересунеться на четвертий квартал 2023 року, і вже висунуті прогнози аналітиків щодо виручки Apple не виправдаються.

Сам Мохан вважає, що у вересні поточного року виручка Apple складе $87,1 млрд, що значно нижче за $91,6 млрд, про які висловилися інші аналітики раніше. Фактична загальна виручка Apple за третій квартал 2023 року, за даними Мохана, виявиться на 2,5% нижчою за очікувану.

У MacRumors закликають ставитись до інформації Мохана зі скепсисом, оскільки раніше не з’являлося жодної інформації про те, що реліз iPhone 15 може затриматися. Водночас журналісти зазначили, що Мохан може бути надійним джерелом, оскільки часто бере участь у конференціях інвесторів Apple, на яких обговорюються прибутки та збитки IT-гіганта.