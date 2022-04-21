Українці отримають доступ до супутникового інтернету від Ілона Маска

Незабаром в Україні з’явиться офіційне представництво всесвітньо відомого провайдера супутникового інтернету Starlink. Радісну новину українцям повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.





Система Starlink, що є власністю компанії Ілона Маска SpaceX, за останні місяці стала невід’ємною частиною життя нашої країни. Супутниковий інтернет наразі забезпечує безперебійний зв’язок для українських військових, допомагає підтримувати стабільну роботу критичних об’єктів інфраструктури, зокрема телекомунікаційної та енергетичної сфери. Навіть функціонування медичних закладів й організація посівної зараз напряму залежать від провідних супутникових технологій Starlink.

Розгортання мережі Starlink в Україні почалося ще з перших днів війни, коли Ілон Маск у якості підтримки надіслав перші комплекти апаратури та надав українцям доступ до своєї системи. Наразі ж на території нашої країни працює вже понад 10 тисяч станцій Starlink.

Новина про відкриття офіційного представництва проекту Starlink в Україні стала передвісником нової ери цифровізації. Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, робота над відкриттям офісу Starlink вже почалася. Він також зазначив, що доручив відповідним відомствам максимально прискорити процедури атестації, виміру частот та їх надання для масового запусту Starlink по всій Україні.

Відкриття вітчизняного представництва компанії Ілона Маска також означає, що інтернет Starlink стане доступним набагато ширшому колу користувачів з України.

«Уявити Україну без сучасної технології Starlink зараз майже неможливо. Тепер ця технологія стане ще ближчою та доступнішою для українців», – зазначив Федоров.

Тож зовсім скоро користуватися «космічними» інтернет-технологіями зможуть усі бажаючі, а не лише посадовці та працівники критично важливих для країни підприємств. Незважаючи на те, що війна все ще триває, ми з оптимізмом дивимося у майбутнє, готуємося до відбудови України та освоюємо провідні світові технології.