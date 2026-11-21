Про результати випробувань 19 листопада повідомила компанія Lockheed Martin. Тести проводилися в жовтні та стали важливим етапом інтеграції винищувачів п’ятого покоління з новими авіаносцями Військово-морських сил США.

USS John F. Kennedy є другим авіаносцем класу Ford. Його водотоннажність становить близько 100 тисяч тонн, а введення в експлуатацію заплановане на березень 2027 року. Спочатку корабель мали передати флоту ще у 2025 році.

Нові технології запуску та посадки літаків

Однією з головних особливостей авіаносця стала електромагнітна система запуску літаків EMALS, яка замінює традиційні парові катапульти. Вона дозволяє точніше регулювати силу прискорення залежно від маси літака, його моделі та встановленого озброєння.

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За посадку відповідає система Advanced Arresting Gear (AAG), яка використовує гальмівні троси для швидкого зниження швидкості. Це особливо важливо для палубних винищувачів, які повинні зупинитися на обмеженій відстані. Зокрема, F-35C необхідно за лічені секунди знизити швидкість приблизно з 278 км/год до нуля.

For the first time, an F-35C completed an arrested landing aboard a Ford-class aircraft carrier, marking a major step toward integrating 5th Gen airpower with the U.S. Navy's newest generation of carriers.



Congratulations, @USNavy, on this historic achievement! https://t.co/fbza0tPGSg — Lockheed Martin (@LockheedMartin) October 14, 2026

Додаткові випробування знадобилися через змінену конструкцію палуби авіаносців класу Ford. Вона впливає на повітряні потоки, поширення вихлопних газів двигунів і пересування літаків.

F-35C є палубною модифікацією багатоцільового винищувача F-35 Lightning II. Літак має технології малопомітності, сучасні системи радіоелектронної боротьби та розвідки. Він призначений для завоювання переваги в повітрі й ураження наземних цілей за різних погодних умов.