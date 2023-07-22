Xiaomi дозволять збільшити гучність на 200%

Перші версії програм з MIUI 15 починають з’являтися, а з ними і нові можливості, які зроблять смартфони Xiaomi ще функціональнішими і кращими.

Нам вдалося вивчити код тестових версій (доступні для вузького кола користувачів) та знайти в них кілька цікавих особливостей, про них і йтиметься далі.

У MIUI 15 буде значно покращено взаємодію з буфером обміну. У користувача з’явиться можливість копіювати не лише текст, а й фото, а також файли всіх розповсюджених форматів.

Ця функція дозволить:

Очистити місце в пам’яті смартфона, за рахунок того, що користувачу не потрібно буде зберігати фотографії, стікери, файли та іншу інформацію на згадку, а просто передати знімок (наприклад) з однієї програми до іншої.

За допомогою програм на зразок “Менеджер буфера обміну”, швидко знаходити всі виділені раніше фрагменти та зображення.

Таким чином, смартфони Xiaomi стануть в один ряд з iPhone і Google Pixel, де така, начебто маленька, але дуже корисна можливість існує кілька років.

Крім цього у версії (14.0.1.34.0) програми “Плагін інтерфейсу користувача” вперше було помічено згадку про можливість збільшити гучність смартфона на 200%.

Зважаючи на все збільшення не буде постійним, а використання обмежено тимчасовим відрізком, але вже зараз можна сказати, що активувати збільшення гучності можна буде з центру управління MIUI.

Ще однією приємною новинкою стала можливість встановити, а потім додати до шторки додаток “Mi Ai Translate” (перекладач на базі ШІ).

Це вкотре підтверджує прогноз про те, що фірмовий помічник Xiaomi працюватиме і на глобальних версіях MIUI, але чи станеться це в MIUI 15, питання відкрите.

Оновлення безпеки смартфону

В останньому патчі безпеки для Android Google виправила кілька серйозних уразливостей і як гриби після дощу стали з’являтися списки смартфонів, інформація в яких часто не збігається.

Щоб нашим читачам не потрібно було покладатися на чужу думку, ми вирішили, що буде зайвим показати, як дізнатися, чи отримає смартфон цей та наступні патчі.

Заходьте на сайт і вибираєте дату, що цікавить (зараз це 2023/5).

Після цього натискаєте на кнопку “Go” і внизу сторінки бачите список смартфонів, які будуть оновлені компанією Xiaomi.