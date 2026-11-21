У китайському Шеньчжені напередодні саміту АТЕС відбувся незвичайний виступ, у якому взяла участь ціла група людиноподібних роботів. Шоу завершилося новим світовим рекордом.

Синхронну танцювальну програму одночасно виконував 151 робот. Спочатку організатори планували задіяти 110 машин, але в процесі підготовки їхню кількість вдалося збільшити. Представник Книги рекордів Гіннесса підтвердив досягнення 17 листопада.

Найбільше уваги привернули 20 повнорозмірних роботів EngineAI T800, які продемонстрували можливості групового керування. Разом із ними виступали гуманоїди Unitree G1 та AgiBot X2.

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Головна складність такого шоу полягає не в самих рухах, а в синхронізації великої кількості машин. Організаторам довелося узгодити роботу приводів, положення суглобів і точний час виконання кожного елемента, а ще стежити, щоб жоден робот не втратив рівновагу.

Подібні виступи Китай дедалі частіше використовує як вітрину своїх успіхів у робототехніці. За ефектним шоу стоїть цілком практична мета, адже ті самі технології групового керування знадобляться, коли гуманоїди працюватимуть разом на заводах і складах.