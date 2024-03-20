Google Pixel 8a отримає значно кращий дисплей ніж у попередника

Інсайдери видання Android Authority дізналися майже все про майбутній бюджетний смартфон Google Pixel 8a. Пристрій вийде навесні цього року.

Восьме покоління смартфона вперше отримає екран із частотою оновлення 120 Гц. Для порівняння, у торішньому Google Pixel 7a стоїть 90 Гц-дисплей. У Google Pixel 8a буде встановлено 6,1-дюймову OLED-панель з піковою яскравістю 1400 ніт (збільшилася на 400 ніт) і роздільною здатністю 2400 × 1080 пікселів. Також Pixel 8a стане першим смартфоном a-серії з підтримкою DisplayPort – технології, що дає змогу підключати смартфон до монітора.

Новинка запропонує останній найпотужніший чіп Tensor G3, який встановлений у флагманських Pixel 8 і 8 Pro. А ось камери взагалі ніяк не зміняться відносно Pixel 7a – отримаємо той самий набір модулів з основного (64 Мп), ширококутного (13 Мп) і фронтального (13 Мп). Ще стверджується, що смартфон представлять у чотирьох колірних варіантах. До них належать Obsidian (чорний), Porcelain (білий), Bay (світло-блакитний) і Mint (світло-зелений).

Очікується, що смартфон буде доступний у більшій кількості країн, ніж попередник. Передбачувана ціна – 499 доларів. Саме стільки становила стартова вартість Google Pixel 7a минулого року. Google Pixel 8a мають представити в травні в рамках презентації Google I/O 2024.