i5-14600K порівняли з новеньким Ryzen 5 9600X: хто вийшов переможцем

Редакція ресурсу XDA Developers порівняла процесори Intel Core i5-14600K і AMD Ryzen 5 9600X. Мета тесту – дати відповідь на питання, який з двох чіпів кращий.

У 10-нанометрового Intel Core i5-14600K більше ядер (6 продуктивних і 8 енергоефективних) і потоків (20), він розганяється до 5,3 ГГц, ідеальний для ігрових ПК і видає феноменальну для своєї цінової категорії продуктивність у робочих завданнях. Зворотний бік медалі – застаріла архітектура, низька енергоефективність і висока температура.

До плюсів 4-нанометрового AMD Ryzen 5 9600X віднесли сучасну архітектуру, високу для 6-ядерного процесора частоту роботи 5,4 ГГц, підтримку швидкої пам’яті DDR5 і TDP на рівні 65 Вт. Це дуже енергоефективний чіп із хорошим співвідношенням ціни/продуктивності. Але мала кількість ядер і потоків обмежують швидкість у робочих завданнях.

Параметр Intel Core i5-14600K AMD Ryzen 5 9600X

Роз’єм LGA 1700 AM5

Ядра 6P / 8E 6

Потоки 20 12

Базова тактова частота 2.6ГГц / 3.5ГГц 3.9 ГГц

Максимальна тактова частота 4.0ГГц / 5.3ГГц 5.4 ГГц

PCIe 5.0 5.0

Кеш 24МБ L3 + 20МБ L2 38 МБ

Графіка Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon Graphics (2 ядра)

Архітектура Raptor Lake Refresh Zen 5

Технологічний процес Intel 7 TSMC 4нм, 6нм

Тепловиділення (TDP) 181Вт 65Вт

У XDA вважають, що чіп Intel цікавіший. Як для ігор, так і для робочих завдань. Але для нього потрібна потужна система охолодження і відповідний блок живлення. Проблем з охолодженням Ryzen 5 9600X немає і для ПК з цим ЦП буде достатньо бюджетного PSU.

Раніше схоже порівняння було проведено зі старшими моделями.