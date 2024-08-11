i5-14600K порівняли з новеньким Ryzen 5 9600X: хто вийшов переможцем
Редакція ресурсу XDA Developers порівняла процесори Intel Core i5-14600K і AMD Ryzen 5 9600X. Мета тесту – дати відповідь на питання, який з двох чіпів кращий.
У 10-нанометрового Intel Core i5-14600K більше ядер (6 продуктивних і 8 енергоефективних) і потоків (20), він розганяється до 5,3 ГГц, ідеальний для ігрових ПК і видає феноменальну для своєї цінової категорії продуктивність у робочих завданнях. Зворотний бік медалі – застаріла архітектура, низька енергоефективність і висока температура.
До плюсів 4-нанометрового AMD Ryzen 5 9600X віднесли сучасну архітектуру, високу для 6-ядерного процесора частоту роботи 5,4 ГГц, підтримку швидкої пам’яті DDR5 і TDP на рівні 65 Вт. Це дуже енергоефективний чіп із хорошим співвідношенням ціни/продуктивності. Але мала кількість ядер і потоків обмежують швидкість у робочих завданнях.
|Параметр
|Intel Core i5-14600K
|AMD Ryzen 5 9600X
|Роз’єм
|LGA 1700
|AM5
|Ядра
|6P / 8E
|6
|Потоки
|20
|12
|Базова тактова частота
|2.6ГГц / 3.5ГГц
|3.9 ГГц
|Максимальна тактова частота
|4.0ГГц / 5.3ГГц
|5.4 ГГц
|PCIe
|5.0
|5.0
|Кеш
|24МБ L3 + 20МБ L2
|38 МБ
|Графіка
|Intel UHD Graphics 770
|AMD Radeon Graphics (2 ядра)
|Архітектура
|Raptor Lake Refresh
|Zen 5
|Технологічний процес
|Intel 7
|TSMC 4нм, 6нм
|Тепловиділення (TDP)
|181Вт
|65Вт
У XDA вважають, що чіп Intel цікавіший. Як для ігор, так і для робочих завдань. Але для нього потрібна потужна система охолодження і відповідний блок живлення. Проблем з охолодженням Ryzen 5 9600X немає і для ПК з цим ЦП буде достатньо бюджетного PSU.
Раніше схоже порівняння було проведено зі старшими моделями.
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