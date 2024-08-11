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i5-14600K порівняли з новеньким Ryzen 5 9600X: хто вийшов переможцем

GSMinfo11.08.2024
AMD Ryzen 5 9600X

Редакція ресурсу XDA Developers порівняла процесори Intel Core i5-14600K і AMD Ryzen 5 9600X. Мета тесту – дати відповідь на питання, який з двох чіпів кращий.

У 10-нанометрового Intel Core i5-14600K більше ядер (6 продуктивних і 8 енергоефективних) і потоків (20), він розганяється до 5,3 ГГц, ідеальний для ігрових ПК і видає феноменальну для своєї цінової категорії продуктивність у робочих завданнях. Зворотний бік медалі – застаріла архітектура, низька енергоефективність і висока температура.

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До плюсів 4-нанометрового AMD Ryzen 5 9600X віднесли сучасну архітектуру, високу для 6-ядерного процесора частоту роботи 5,4 ГГц, підтримку швидкої пам’яті DDR5 і TDP на рівні 65 Вт. Це дуже енергоефективний чіп із хорошим співвідношенням ціни/продуктивності. Але мала кількість ядер і потоків обмежують швидкість у робочих завданнях.

ПараметрIntel Core i5-14600KAMD Ryzen 5 9600X
Роз’ємLGA 1700AM5
Ядра6P / 8E6
Потоки2012
Базова тактова частота2.6ГГц / 3.5ГГц3.9 ГГц
Максимальна тактова частота4.0ГГц / 5.3ГГц5.4 ГГц
PCIe5.05.0
Кеш24МБ L3 + 20МБ L238 МБ
ГрафікаIntel UHD Graphics 770AMD Radeon Graphics (2 ядра)
АрхітектураRaptor Lake RefreshZen 5
Технологічний процесIntel 7TSMC 4нм, 6нм
Тепловиділення (TDP)181Вт65Вт

У XDA вважають, що чіп Intel цікавіший. Як для ігор, так і для робочих завдань. Але для нього потрібна потужна система охолодження і відповідний блок живлення. Проблем з охолодженням Ryzen 5 9600X немає і для ПК з цим ЦП буде достатньо бюджетного PSU.

Раніше схоже порівняння було проведено зі старшими моделями.

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GSMinfo11.08.2024
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