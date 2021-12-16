Завдяки 5G cмартфони більше не треба буде заряджати

Чи знаєте ви, що мине якийсь час і не потрібно буде ставити смартфон на зарядку? Ви думаєте, винайде вічний акумулятор? Ні! Заряджати мобільні пристрої можна через мобільну мережу 5-го покоління 5G.





У Японії вже стартував тестовий проект – буде розміщено 200 базових станцій 5G, які працюють на частоті 28 гігагерц. Для того, щоб від радіохвиль не було шкоди, потужність зменшать. Єдиний мінус у тому, що для зарядки потрібно буде підійти до базової станції.

Можна сміло собі уявити ситуацію, коли подібне встановлять у торгових центрах, напевно будуть якісь «charge cort’и» біля яких збиратимуться люди і заряджатимуть свої гаджети. Те, що це реально, не викликає сумнівів — згадаємо найпростіший детекторний приймач, який не потребує джерела живлення для прослуховування радіостанцій. Ну і бездротовою зарядкою давно вже нікого не здивуєш – вже кілька років таку можливість вбудовують у смартфони.