Камера iPhone 14 Pro була визнана другою найкращою у світі

Експерти порталу DxOMark протестували можливості камери нового флагмана від Apple iPhone 14 Pro. Смартфону не вдалося стати найкращим камерофоном у світі — він зайняв лише другий рядок рейтингу.

iPhone 14 Pro набрав 146 очок, поступившись лідеру в лиці Honor Magic4 Ultimate лише одним балом. На третьому рядку розташувався Huawei P50 Pro, а на четвертому минулорічний флагман Apple – iPhone 13 Pro.

Як плюси фотозйомки експерти DxOMark назвали високу якість знімків вдень і вночі, хорошу роботу телеоб’єктива, макрорежим, а також ідеальну стабілізацію зображення.

Серед мінусів було виділено засвіти під час зйомки неба, ореоли навколо об’єктів, а також недосконалий баланс білого.

Тим часом, щодо відеозйомки iPhone 14 Pro був визнаний найкращим у світі — смартфон набрав 149 балів проти 137 Honor Magic4 Ultimate.