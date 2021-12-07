Китайці готують смартфони, який перетворюється в 10 дюймовий планшет

Смартфони із гнучкими дисплеями останнім часом стали надзвичайно популярною темою. Ці пристрої остаточно позбавилися багатьох дитячих недуг і при цьому стали доступнішими, що змушує все більше людей замислюватися про їх покупку.





Стандартом серед фолдерів стали девайси з екраном, що згинається навпіл. Модель з розсувним дисплеєм від Oppo вже анонсована, але ще не з’явилася у продажу, і, схоже, що на горизонті вже з’являються пристрої 2-в-1. Новий смартфон TCL не тільки складається, але і має дисплей, що розширюється.

Найунікальніший смартфон у світі

Компанія TCL представила незвичайний смартфон на китайському технологічному конгресі DTC 2021. Так, це концепт, але прототип пристрою вже функціональний.

Девайс від TCL, згідно з сучасними тенденціями, є “складним”, схожим на Samsung Galaxy Z Fold 3 – і в цьому немає нічого особливого. Однак дивно, що екран пристрою також може розширюватися, як і концептуальний OPPO X 2021.

Як він працює і виглядає наживо, показує користувач @FoldUniverse, який відобразив усе це на відео.

Складений пристрій має екран діагоналлю 6,87 дюйми – гаджет точно не для малюків. У розкладеному вигляді він перетворюється на міні-планшет з 8,55-дюймовим дисплеєм. Однак на цьому збільшення робочого простору не закінчується – розширення екрану дозволяє отримати повноцінний 10-дюймовий планшет.

Технічні характеристики дисплея не розкриваються, але кажуть, що TCL працює над гнучким OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 5120 × 1440 пікселів, динамічною частотою оновлення від 48 до 120 Гц і максимальною яскравістю 1000 ніт. Така матриця повинна повністю задовольнити потреби складного та розширюваного пристрою.

Той факт, що TCL створила робочий прототип, не означає, що він вийде на ринок у такому вигляді. Китайці говорять про цей концепт ще з квітня, тоді була анонсована технологія TCL Fold’n Roll – її показали лише на відео. Пройшло більше півроку, перш ніж інженерам вдалося зробити повністю працездатний пристрій.

Також виникає питання – чи потрібний такий девайс у принципі? Ймовірно, це лише демонстрація технологій, і ми не знайдемо реальних переваг щодо «класичних» складних моделей. Об’єднання трьох пристроїв в один теоретично виглядає привабливо, але є серйозні побоювання щодо надійності та довговічності такого екрану. І як це зазвичай буває, якщо річ хороша для всього одразу, то у кожній сфері використання окремо у неї повно компромісів.

Однак, якщо такі концепти дозволяють інженерам удосконалювати технології, нехай роблять їх якнайчастіше. Ми – як користувачі, від цього лише виграємо.