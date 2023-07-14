Ілон Маск боїться, що владу в Китаї може захопити штучний інтелект

Генеральний директор компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск попередив владу Китаю, що їхня розробка гібридного штучного інтелекту може дестабілізувати контроль Комуністичної партії Китаю. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на прямий ефір підприємця в Twitter Spaces.

Маск детально розповів про розмову, яка відбулася в Пекіні, де обговорювалися ризики штучного інтелекту і його здатність дестабілізувати державне правління. “Здається, розмова зачепила їх за живе. Жоден правлячий орган не бажає бути поваленим цифровим суперінтелектуалом”, – заявив Маск.

Технологічний магнат також оголосив про створення нового підприємства xAI, яке має намір конкурувати з OpenAI та іншими технологічними компаніями, що займаються штучним інтелектом, у наданні допомоги людям.

За словами Маска, “прагнення зрозуміти всесвіт має бути людською справою, заснованою на вірі в те, що люди набагато цікавіші за роботів”.

Маск неодноразово висловлював побоювання, що штучний інтелект може перетворитися на “суперінтелект”, непідвладний людському розумінню.

Під час прямого ефіру він зізнався, що готовий “призупинити розвиток ШІ”, якщо це буде можливо. Однак мільярдер визнав, що такий сценарій є малоймовірним за нинішніх обставин.