Китай будує унікальний корабель для гігантських підводних дронів: такого ще немає в жодного флоту

На верфі Hudong-Zhonghua у Шанхаї будується корабель, який може стати першим спеціалізованим носієм великих безпілотних підводних апаратів. На його незвичайну конструкцію звернув увагу військово-морський аналітик H. I. Sutton, який дослідив кілька супутникових знімків нового судна.

Офіційно Китай поки не повідомляв ані назву корабля, ані його характеристики, ані майбутні завдання. Однак конструкція настільки незвичайна, що найбільш імовірним призначенням Naval News називає транспортування, обслуговування, запуск і повернення гігантських підводних дронів.

Усередині можуть поміститися одразу чотири безпілотні субмарини

Зовні новий корабель частково нагадує великий десантний транспорт із кормовою доковою камерою. Але замість звичайного затоплюваного доку для десантних катерів тут використана значно незвичніша конструкція.

У кормі розташована платформа, яку можна опускати під воду за допомогою 12 вертикальних механізмів. Підводний апарат може зайти над нею або бути встановлений на спеціальну опору, після чого система підійме його всередину корабля.

Попереду розташований великий закритий ангар.

За оцінкою Naval News, його розміри дозволяють одночасно перевозити приблизно чотири надвеликі безпілотні підводні апарати або більшу кількість менших машин.

Таким чином корабель може виконувати для підводних дронів приблизно ту саму функцію, яку авіаносець виконує для літаків: доставляти їх у потрібний район, обслуговувати та запускати без необхідності повертати кожен апарат на берегову базу.

Китай уже випробовує підводні дрони розміром із субмарину

Особливо цікавим новий корабель стає на тлі китайської програми XXLUUV — extra-extra-large uncrewed underwater vehicle.

Це не звичайні невеликі апарати для пошуку мін або розвідки морського дна. За оцінками аналітиків, Китай уже випробовує щонайменше два типи безекіпажних субмарин завдовжки близько 35 і 45 метрів.

Для порівняння, американський Boeing Orca XLUUV має довжину приблизно 15,5 метра.

Тобто китайські експериментальні апарати можуть бути у кілька разів більшими за один із найвідоміших західних підводних дронів. Два різні китайські проєкти вже помічали під час випробувань біля острова Хайнань.

Поки невідомо, яке озброєння або сенсори вони несуть. Не розкриті також дальність, автономність, швидкість і робоча глибина.

Водночас великі розміри теоретично дозволяють встановлювати значно місткіші батареї, автономні системи управління, сонари та різноманітне корисне навантаження.

Навіщо підводному дрону взагалі корабель-носій

Великі автономні субмарини потенційно можуть самостійно долати значні відстані. Тому на перший погляд будівництво окремого корабля для їх перевезення здається зайвим.

Проте плавуча база вирішує відразу кілька проблем.

Підводний дрон можна доставити ближче до району операції, не витрачаючи його власний ресурс і запас енергії. На борту корабля можна провести технічне обслуговування, замінити обладнання, завантажити нове корисне навантаження та підготувати апарат до наступної місії.

Крім того, великий закритий ангар дозволяє приховати від стороннього спостереження, які саме апарати знаходяться на борту.

Саме поява такої інфраструктури може бути важливішою за самі експериментальні дрони. Вона свідчить про спробу перейти від окремих випробувальних машин до системи, яку потенційно можна розгортати далеко від китайських берегів.

Що можуть робити такі апарати

Точне призначення китайських XXLUUV залишається невідомим.

Для великих автономних підводних платформ загалом розглядають широкий набір завдань: тривале спостереження, картографування морського дна, пошук субмарин, постановку мін, розвідку підводної інфраструктури та доставку різного обладнання.

Деякі з цих функцій можуть бути військовими, інші — дослідницькими.

Тому робити висновок, що новий китайський корабель уже є повноцінним бойовим «підводним авіаносцем», поки зарано.

Навіть Naval News наголошує, що оцінка його призначення базується на супутникових знімках і відомих китайських програмах, а не на офіційній інформації Пекіна.

Проте поєднання великого внутрішнього ангара, спеціальної кормової системи спуску та вже помічених у Китаї безекіпажних субмарин робить версію про корабель-носій найбільш логічною.

Якщо ці припущення підтвердяться, Китай отримає не просто ще один тип морських дронів, а мобільну систему, здатну перевозити та обслуговувати цілий підводний безпілотний флот далеко від постійних баз.