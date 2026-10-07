Octavia без розетки і без DSG. Skoda показала повний гібрид, що цілиться в Toyota Corolla

Skoda представила Octavia Hybrid, повний гібрид без зарядки від розетки, і цілить він насамперед у Toyota Corolla. Потужність сягає 177 к.с., а їздити можна без бензину, хоча й недалеко. За цю схему доводиться платити практичністю, бо в універсала з багажника зникає цілих 155 літрів.

Привід побудований на бензиновому двигуні 1.5 TSI evo2, двох електромоторах і невеликій тяговій батареї. Гібрид пропонуватимуть у двох версіях на 136 та 177 к.с. Бензиновий мотор там розвиває відповідно 96 і 110 кВт, а електрична частина однакова. Менший електромотор переважно працює генератором і запускає двигун, а більший крутить передні колеса й повертає енергію в батарею під час гальмування.

Skoda Octavia буде оснащуватися тим самим двигуном, що й моделі Volkswagen

Класичної коробки DSG тут немає. Інженери поставили одноступінчасту передачу з автоматично керованим зчепленням, яке за потреби з’єднує бензиновий двигун прямо з передніми колесами. Це зменшує втрати на сталій високій швидкості. Максимальна швидкість у обох версій становитиме 180 км/год, а за відчуттями за кермом схема нагадує Corolla.

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На електротязі Octavia здатна проїхати приблизно до 2 км, залежно від заряду батареї, температури та стилю їзди. Цього вистачить, щоб тихо рушити й поманеврувати в заторі. До швидкості близько 60 км/год авто працює як послідовний гібрид, коли двигун лише виробляє струм, а колесами керує електромотор. Так само воно діє, якщо заряд батареї падає нижче потрібного рівня. На більшій швидкості вмикається паралельна схема.

Skoda Octavia з новим гібридним двигуном матиме дещо менший багажник, але й надалі випускатиметься у версіях «комбі» та «ліфтбек»

Головний компроміс стосується багажника. У ліфтбека він скорочується з 600 до 460 л, а зі складеними сидіннями з 1555 до 1400 л. В універсала об’єм падає з 640 до 485 л, а максимум із 1700 до 1540 л. Паливний бак також зменшився й вміщує 40 л бензину.

Octavia Hybrid пропонуватимуть від комплектації Selection, і за очікуваннями вона коштуватиме майже стільки ж, скільки Corolla в версії Style. Octavia виграє більшим салоном і сімейним характером, але в гібридному виконанні втрачає значну частину переваги в багажнику. Ціну й терміни для України Skoda ще не оголосила. Для орієнтиру, нова Octavia в Україні зараз коштує від 1 273 100 грн, а комплектація Selection від 1 277 250 грн, за даними офіційного сайту Skoda.