Xiaomi SU7 Ultra повернувся на Нюрбургринг із новим антикрилом: електроседан готують до серйозних змін

Компанія Xiaomi продовжує вдосконалювати свій найпотужніший електроседан SU7 Ultra. На німецькій трасі Нюрбургринг фотографи помітили тестовий автомобіль із суттєво зміненим аеродинамічним обвісом. Прототип пересувався без камуфляжу та мав реєстраційні номери Мюнхена, що дозволило детально розглянути зовнішні відмінності від серійної моделі. За попередніми даними, оновлена версія може з’явитися у 2027 році.

Найпомітнішою зміною стало величезне двоплощинне заднє антикрило, закріплене на спеціальних опорах. Воно прийшло на зміну фіксованому карбоновому спойлеру, який використовується на нинішньому SU7 Ultra. Конструкція нагадує рішення зі світу професійного автоспорту та може забезпечувати більшу притискну силу на високих швидкостях.

Xiaomi серйозно переробила аеродинаміку

На фотографіях помітно, що нове антикрило має секцію, яка потенційно може змінювати своє положення. Це породило припущення про використання активної аеродинаміки за принципом DRS, яка зменшує опір повітря на швидкісних прямих. Однак Xiaomi поки не підтвердила наявність такої системи, тому невідомо, чи справді антикрило має рухомі елементи.

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Перероблена аеродинаміка бампера та витяжні отвори на капоті пройшли випробування на трасі в Німеччині.

Зміни торкнулися й передньої частини автомобіля. Прототип отримав більший спліттер, додаткові аеродинамічні елементи на бампері, перероблені бокові пороги та вентиляційні отвори над передніми колесами. При цьому автомобіль зберіг лідар на даху та характерні жовті гальмівні супорти. Про можливі зміни двигунів, акумулятора або підвіски виробник поки нічого не повідомляв.

Інтерес до нового прототипу пов’язаний із боротьбою за найкращий час проходження Нюрбургрингу серед серійних спортивних електроседанів. У квітні 2025 року Xiaomi SU7 Ultra з пакетом Track Package подолав Північну петлю за 7 хвилин 4,957 секунди. Проте у квітні 2026 року Porsche Taycan Turbo GT із пакетами Weissach і Manthey покращив цей результат до 6 хвилин 55,533 секунди.

Незамаскований прототип Xiaomi SU7 Ultra (номерний знак Мюнхена M SU 7650 E) проходить випробування на трасі «Нюрбургрінг-Нордшляйфе» напередодні його очікуваного виходу на ринок у 2027 році. Джерело: Weibo

Таким чином, Porsche виявився швидшим на 9,424 секунди. Нова аеродинаміка Xiaomi може свідчити про намір скоротити це відставання, хоча компанія поки не анонсувала офіційної спроби встановити новий рекорд.

Що відомо про характеристики нового Xiaomi SU7 Ultra

Нинішній серійний Xiaomi SU7 Ultra оснащений трьома електродвигунами сумарною потужністю 1526 к. с. та крутним моментом 1770 Нм. Автомобіль отримав повний привід і тягову батарею CATL Qilin 2.0 ємністю 93,7 кВт·год. Заявлений запас ходу становить 630 км за китайським циклом CLTC, який зазвичай демонструє оптимістичніші показники, ніж реальна експлуатація.

У Китаї початкова вартість серійного електроседана становить 529 900 юанів, або приблизно 3,6 млн грн за поточним курсом. Ціна оновленої моделі поки невідома, як і те, чи залишиться її силова установка без змін.

За інформацією китайських автомобільних видань, презентація вдосконаленого SU7 Ultra може відбутися у 2027 році. Приблизно на цей період Xiaomi також планує розширення автомобільного бізнесу на європейські ринки. Однак офіційного підтвердження термінів виходу саме оновленого електроседана компанія ще не надала.