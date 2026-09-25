Майже як заправка бензином: Geely зарядила електромобіль до 97% менш ніж за дев’ять хвилин

Geely Auto показала можливості надшвидкого заряджання на прикладі електричного седана Galaxy E8. Під час демонстрації акумулятор автомобіля поповнив заряд із 10% до 70% за 4,5 хвилини. Щоб досягти 97% із тієї самої початкової позначки, знадобилося 8 хвилин 40 секунд.

Ці показники наближають тривалість зарядної зупинки до часу, який водії витрачають на заправлення автомобіля бензином. Водночас ідеться саме про продемонстрований результат: наведені цифри не означають, що такої швидкості можна досягти на будь-якій зарядній станції.

Показово, що Geely продемонструвала швидке поповнення енергії майже до повного заряду. Після досягнення 70% батарея отримала ще 27 відсоткових пунктів за 4 хвилини 10 секунд. Отже, демонстрація охоплювала не лише короткий початковий відрізок заряджання, а й подальше наповнення акумулятора.

Geely долучилася до китайських компаній, які розвивають технології заряджання за лічені хвилини. Подібні рішення раніше представляли BYD і виробник акумуляторів CATL. Їхня мета — скоротити тривалі зупинки в дорозі та зробити користування електромобілем зручнішим для водіїв, яких непокоїть обмежений запас ходу.

Однак швидкість — лише частина завдання. Для масового застосування таких технологій важливо, щоб акумулятори витримували високі зарядні навантаження без надмірного нагрівання та прискореної втрати місткості. Одна демонстрація сама собою не дає відповіді на питання, як часте надшвидке заряджання впливатиме на батарею протягом років експлуатації.

Інше обмеження стосується енергетичної інфраструктури. Потужні зарядні комплекси потребують відповідного підключення до мережі, а їхнє масштабне розгортання може вимагати модернізації електропостачання. Самі виробники називають це одним із головних викликів.

Для українських водіїв практичне значення новинки також залежатиме від доступності сумісних станцій. Здатність автомобіля приймати заряд із такою швидкістю — лише одна з умов: необхідну потужність має забезпечити й зарядне обладнання. Терміни появи цієї технології в Україні в наведеному повідомленні не зазначені.