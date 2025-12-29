Виробник пилососів Dreame представить електросуперкар на CES 2026

Бренд Dreame, відомий передусім як виробник роботів-пилососів та іншої побутової техніки, вирішив підкорити ринок електромобілів. Свою першу розробку в цій галузі компанія презентує на виставці CES 2026, що стартує вже наступного тижня.

Попри те, що технічні деталі тримаються в секреті, виробник поділився вражаючими характеристиками майбутнього авто. Заявлена потужність силової установки перевищує 1000 кінських сил, що дозволить електрокару розганятися до 60 миль на годину (близько 96 км/год) менш ніж за дві секунди.

Також стало відомо про особливу систему терморегуляції. Для охолодження найгарячіших компонентів — двигунів і трансмісії — використовуватиметься рідинна система з температурою холодоагенту близько 15 °C. Повний перелік специфікацій та інші подробиці Dreame обіцяє розкрити під час офіційного заходу.