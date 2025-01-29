Розкрито секрет дешевизни китайських електрокарів

Японська компанія Sanyo Trading організувала у себе на батьківщині виставку китайських електромобілів, де представлено понад десяток моделей у розібраному вигляді. Завдяки цьому фахівцям Країни висхідного сонця вдалося зрозуміти секрет дешевизни машин з Піднебесної.

Серед експонатів опинився BYD Atto 3, який коштує близько 20 000 доларів, що вважається відносно доступною ціною за мірками електрокарів. Представники приблизно 70 японських виробників комплектуючих були вражені кількістю надінтегрованих компонентів. Зокрема, електропривод e-axle складається з восьми частин, включно з двигуном, інвертором, редуктором, зарядним пристроєм і перетворювачем змінного струму. Це дає змогу не тільки знизити вартість, а й вагу підсумкової конструкції.

«Я був шокований тим, як мало запчастин міститься в електрокарах BYD і Tesla. Ми хочемо використовувати наш досвід, щоб просунутися в секторі електромобілів», – сказав представник Nissin Precision Machines.