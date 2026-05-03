Новий захист для батарей електромобілів витримує 1300 °C: деталі розробки

Науковці з Нанкінського технологічного університету в Китаї розробили новий матеріал для захисту літій-іонних батарей. Його головна особливість полягає у здатності витримувати екстремальні температури до 1300 °C, що забезпечує надійний захист пасажирів усередині електричного транспорту.

Розробка спрямована на мінімізацію ризиків займання в електромобілях, особливо під час теплового розгону — небезпечної ситуації, коли перегрів однієї комірки провокує незворотну ланцюгову реакцію в усьому акумуляторі.

В основу інноваційної технології покладено аерогель із діоксиду кремнію. Це надлегкий матеріал із пористою структурою, який на 99% складається з повітря. Він виконує функцію високоефективного теплового бар’єра, суттєво уповільнюючи поширення жару між сусідніми елементами батареї.

Під час лабораторних випробувань тонкий шар цього матеріалу успішно протистояв екстремальним температурам, зберігаючи протилежний бік відносно холодним та забезпечуючи надійну ізоляцію тривалістю до двох годин. При цьому використання технології практично не збільшує загальну вагу акумуляторного блока, що є критичним фактором для проєктування сучасних електромобілів.

Наразі розробка вже повністю готова до серійного промислового виробництва. Предметний інтерес до нової технології виявили такі провідні корпорації, як CATL, BYD та Xiaomi. Окрім автомобільного сектору, перспективний матеріал може знайти широке застосування в авіації та важкій промисловості, де також існує висока потреба в надійному захисті від критичних температур.