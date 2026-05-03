BYD представила флагманський електроседан Seal 08 із запасом ходу понад 1000 км

Китайський автовиробник BYD офіційно презентував свій новий флагманський електричний седан Seal 08, який отримав вельми амбітні технічні характеристики. Головною інновацією моделі стала інтеграція акумуляторної батареї нового покоління Blade Battery 2.0, що здатна забезпечити електромобілю запас ходу понад 1000 кілометрів на одному заряді.

Новинка побудована на сучасній 800-вольтній архітектурі та використовує друге покоління фірмових літій-залізо-фосфатних акумуляторів. Автомобіль підтримує технологію надшвидкої мегаватної зарядки, яка дозволяє поповнити запас ходу на 400 кілометрів усього за 5 хвилин. Виробник запевняє, що навіть за екстремальних температур до мінус 30 градусів батарею можна зарядити з 20% до 97% приблизно за 12 хвилин. Для BYD це перший великий седан, що поєднує такі передові технології живлення.

Топова повнопривідна модифікація Seal 08 оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 510 кВт (684 кінські сили), що дозволяє досягати максимальної швидкості у 240 км/год. Габарити моделі також відповідають флагманському статусу: довжина кузова становить 5150 мм, а колісна база — 3030 мм.

Крім того, преміальний седан отримав адаптивну пневмопідвіску DiSus-A та лідар на даху, необхідний для роботи комплексу напівавтономного водіння God’s Eye B. За своїми технічними параметрами та рівнем оснащення новинка має на меті скласти пряму конкуренцію європейським лідерам преміумсегмента, зокрема Mercedes-Benz EQS.