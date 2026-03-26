HBO показав перший трейлер серіалу «Гаррі Поттер»: новий акторський склад та дата прем’єри

Стримінговий сервіс HBO офіційно презентував дебютний трейлер довгоочікуваного серіального перезапуску «Гаррі Поттера». Повернення до магічного світу Гоґвортсу заплановано на Різдво 2026 року.

Що показали в трейлері та новий каст

У відеоролику творці продемонстрували ключові сцени початку історії: знайомство Гаррі з Роном і Герміоною, зустріч із Гегрідом, сцену отримання першої чарівної палички та легендарний розподіл по факультетах.

Вже офіційно підтверджено акторський склад нового покоління магів та викладачів:

Гаррі Поттер — Домінік Маклафлін.

Рон Візлі — Аластер Стаут.

Герміона Ґрейнджер — Арабелла Стентон.

Альбус Дамблдор — Джон Літгоу.

Северус Снейп — Паапа Ессієду.

Мінерва Макґонеґел — Джанет Мактір.

Рубеус Гегрід — Нік Фрост.

Деталі виробництва та обіцянки творців

Команда проєкту обіцяє максимально точну та канонічну екранізацію книг Джоан Роулінг. Головний задум полягає в тому, що кожен сезон буде присвячений окремій книзі із семитомної саги. Ба більше, до серіалу обіцяють включити сюжетні лінії та дрібні деталі, які свого часу не помістилися у хронометраж оригінальної кінофраншизи.

Зйомки масштабного проєкту проходять на студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії. Шоуранеркою серіалу виступає Франческа Гардінер, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий своєю блискучою роботою над хітом «Спадкоємці».