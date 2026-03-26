HBO показав перший трейлер серіалу «Гаррі Поттер»: новий акторський склад та дата прем’єри

Стримінговий сервіс HBO офіційно презентував дебютний трейлер довгоочікуваного серіального перезапуску «Гаррі Поттера». Повернення до магічного світу Гоґвортсу заплановано на Різдво 2026 року.
Що показали в трейлері та новий каст
У відеоролику творці продемонстрували ключові сцени початку історії: знайомство Гаррі з Роном і Герміоною, зустріч із Гегрідом, сцену отримання першої чарівної палички та легендарний розподіл по факультетах.
Вже офіційно підтверджено акторський склад нового покоління магів та викладачів:
- Гаррі Поттер — Домінік Маклафлін.
- Рон Візлі — Аластер Стаут.
- Герміона Ґрейнджер — Арабелла Стентон.
- Альбус Дамблдор — Джон Літгоу.
- Северус Снейп — Паапа Ессієду.
- Мінерва Макґонеґел — Джанет Мактір.
- Рубеус Гегрід — Нік Фрост.
Деталі виробництва та обіцянки творців
Команда проєкту обіцяє максимально точну та канонічну екранізацію книг Джоан Роулінг. Головний задум полягає в тому, що кожен сезон буде присвячений окремій книзі із семитомної саги. Ба більше, до серіалу обіцяють включити сюжетні лінії та дрібні деталі, які свого часу не помістилися у хронометраж оригінальної кінофраншизи.
Зйомки масштабного проєкту проходять на студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії. Шоуранеркою серіалу виступає Франческа Гардінер, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий своєю блискучою роботою над хітом «Спадкоємці».