HBO показав перший трейлер серіалу «Гаррі Поттер»: новий акторський склад та дата прем’єри

Автор:
Дайнеко Наталія

Стримінговий сервіс HBO офіційно презентував дебютний трейлер довгоочікуваного серіального перезапуску «Гаррі Поттера». Повернення до магічного світу Гоґвортсу заплановано на Різдво 2026 року.

Що показали в трейлері та новий каст

У відеоролику творці продемонстрували ключові сцени початку історії: знайомство Гаррі з Роном і Герміоною, зустріч із Гегрідом, сцену отримання першої чарівної палички та легендарний розподіл по факультетах.

Вже офіційно підтверджено акторський склад нового покоління магів та викладачів:

  • Гаррі Поттер — Домінік Маклафлін.
  • Рон Візлі — Аластер Стаут.
  • Герміона Ґрейнджер — Арабелла Стентон.
  • Альбус Дамблдор — Джон Літгоу.
  • Северус Снейп — Паапа Ессієду.
  • Мінерва Макґонеґел — Джанет Мактір.
  • Рубеус Гегрід — Нік Фрост.

Деталі виробництва та обіцянки творців

Команда проєкту обіцяє максимально точну та канонічну екранізацію книг Джоан Роулінг. Головний задум полягає в тому, що кожен сезон буде присвячений окремій книзі із семитомної саги. Ба більше, до серіалу обіцяють включити сюжетні лінії та дрібні деталі, які свого часу не помістилися у хронометраж оригінальної кінофраншизи.

Зйомки масштабного проєкту проходять на студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії. Шоуранеркою серіалу виступає Франческа Гардінер, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий своєю блискучою роботою над хітом «Спадкоємці».

