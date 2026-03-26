Озвучено системні вимоги Forza Horizon 6 на ПК: від мінімалок до 4K

Напередодні травневого релізу Xbox Game Studios та британські розробники з Playground Games розкрили повні системні вимоги очікуваної гоночної аркади Forza Horizon 6. Гра створювалася з прицілом на найсучасніше графічне обладнання, проте розробники подбали й про масштабування продуктивності для власників портативних систем (Steam Deck, ROG Ally) та бюджетних збірок.

Детальні системні вимоги для ПК

Апетити гри суттєво зростають залежно від бажаної якості картинки, вимагаючи від 16 ГБ оперативної пам’яті в базі до значних 32 ГБ для максимального пресету з трасуванням променів.

Мінімальні (1080p, 60 fps, низькі налаштування):

ОС: Windows 10/11 (від версії 22H2)

Процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 5 1600

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT або Intel Arc A380

ОЗП: 16 ГБ

Накопичувач: SSD

Рекомендовані (1440p, 60+ fps, високі налаштування):

Процесор: Intel Core i5-12400F або AMD Ryzen 5 5600X

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT або Intel Arc A580

ОЗП: 16 ГБ

Накопичувач: SSD

Екстрим (4K, 60+ fps, екстремальні налаштування):

Процесор: Intel Core i7-12700K або AMD Ryzen 7 7700X

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti або AMD Radeon RX 7900 XT

ОЗП: 24 ГБ

Накопичувач: швидкісний NVMe SSD

Екстрим + Трасування променів (апскейл до 4K, 60+ fps, максимальна графіка та RT):

Процесор: Intel Core i7-12700K або AMD Ryzen 7 7700X

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti або AMD Radeon RX 9070 XT

ОЗП: 32 ГБ

Накопичувач: швидкісний NVMe SSD

Технології та дата релізу

ПК-версія гри отримає розширену підтримку технологій апскейлінгу останнього покоління, включно з NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 та Intel XeSS 2.1 разом із генерацією кадрів. Також заявлена підтримка ультрашироких моніторів, розблокована частота кадрів та глобальне освітлення з використанням рейтрейсингу.

Реліз Forza Horizon 6 заплановано на 19 травня для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X/S та в підписці Game Pass. До власників PS5 проєкт дістанеться пізніше у 2026 році. На старті гравцям обіцяють відкритий світ Японії зі зміною пір року та автопарк на понад 550 машин.