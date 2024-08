Ще один ексклюзив PlayStation вийде на ПК вже наступного місяця

Компанія Square Enix анонсувала вихід ПК-версії популярного ААА-тайтла Final Fantasy XVI. Гра вийшла в червні 2023 року і весь цей час була ексклюзивом консолі Sony PlayStation 5.

Розробники зазначають, що разом з оригінальною грою на комп’ютери також вийдуть два платних доповнення. Крім того, вони виправили всі баги PlayStation-версії та додали більш зручне керування камерою.

Мінімальні системні вимоги для Final Fantasy XVI: Intel Core i5-8400, 16 ГБ ОЗП, GeForce GTX 1070/AMD Radeon RX 5700 і ~170 ГБ на SSD. На такому пристрої гра видасть стабільні 30 fps у роздільній здатності 720p.

Ознайомитися з двогодинною демоверсією вже можна в Steam, а весь прогрес можна буде перенести в повну версію гри.

Final Fantasy XVI доступна в Steam (потрібен іноземний акаунт) за ціною $49,99 за базову гру і $69,99 за повне видання з двома DLC: The Rising Tides і Echoes of the Fallen.