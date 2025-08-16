Що робити, якщо електромобіль розрядився посеред дороги: покрокова інструкція для водіїв

Зі зростанням популярності електромобілів в Україні, питання розрядженої батареї стає все більш актуальним. Що робити, якщо запас ходу обнулився далеко від зарядної станції? Ось кілька порад, які допоможуть вам діяти правильно і безпечно.

Останні кілометри: як не пропустити сигнал

Виробники електромобілів передбачають таку ситуацію, закладаючи в систему кілька рівнів попередження.

Сигнал “Low” та економ-режим. Коли заряд батареї наближається до нуля, приладова панель зазвичай показує попередження “Low” (Низький заряд). Після цього авто автоматично переходить в економний режим, обмежуючи максимальну швидкість до 50 км/год. Це дає вам час знайти місце для паркування.

Запасні 8 кілометрів. Навіть коли заряд досягає 0%, виробники залишають близько 10% енергії для екстрених випадків. Це дозволяє проїхати ще близько 8 кілометрів, що дає 30 секунд для безпечного паркування.

Що робити заборонено, а що — дозволено

Штовхати авто — не найкраща ідея. Електромобілі значно важчі за бензинові аналоги через масивні батареї. Штовхати їх — це не тільки неефективно, а й небезпечно. При повній розрядці можуть не працювати підсилювачі керма та гальм, що робить автомобіль майже некерованим. Штовхати електрокар можна лише на дуже короткі відстані, наприклад, щоб відсунути його на узбіччя.

Буксирувати — ризиковано. Буксирування також може бути небезпечним для електрокара. Через систему прямого приводу обертання коліс може пошкодити трансмісію та двигун. Тому буксирування варто уникати, якщо ви не впевнені в особливостях вашої моделі.

Найкраще рішення: виклик евакуатора

Найбезпечнішим і найрозумнішим рішенням у такій ситуації є виклик евакуатора зі спеціалізованою платформою. Професійні служби знають, як правильно завантажити та перевезти електромобіль без ризику пошкодження.

Багато виробників електрокарів, як-от BMW, KIA, Volkswagen і Mercedes, пропонують власні послуги з транспортування. Вони можуть доставити ваш автомобіль до найближчої зарядної станції або навіть надати мобільну заправку, яка зарядить акумулятор на місці.

Якщо ви опинилися в такій ситуації, не панікуйте. Дотримуйтесь порад, а найкраще — зверніться за допомогою до професіоналів, щоб уникнути пошкодження свого електромобіля.