У 2025 році українці купили рекордну кількість нових машин, а лідером вперше став «китаєць»

У 2025 році український автопарк поповнився на 81,3 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 17% більше, ніж у попередньому році, і є найкращим показником з 2022 року, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Зміна лідера: китайська експансія

Головною сенсацією року стала зміна лідера на ринку брендів. Перше місце посіла китайська марка BYD, реалізувавши 10 352 автомобілі. Попит на ці авто зріс у 5 разів (+401%) порівняно з 2024 роком, що дозволило компанії випередити багаторічного фаворита — японську Toyota.

ТОП-10 найпопулярніших марок 2025 року:

BYD — 10 352 од. (+401%); Toyota — 10 181 од. (-5%); Volkswagen — 7 380 од. (+51%); Renault — 6 281 од. (-14%); Skoda — 6 153 од. (+22%); BMW — 3 757 од. (-22%); Hyundai — 3 633 од. (+39%); Zeekr — 2 984 од. (+264%); Audi — 2 864 од. (+42%); Honda — 2 655 од. (+31%).

Варто відзначити стрімке зростання ще одного китайського преміум-бренду — Zeekr, продажі якого підскочили на 264%.

Найпопулярніші моделі: Попри успіх китайських брендів у загальному заліку, титул найпопулярнішого автомобіля року зберіг за собою компактний кросовер Renault Duster. До трійки лідерів серед моделей також увійшли Toyota RAV-4 та електричний Volkswagen ID.UNYX.