Toyota RAV4 став найефективнішим Plug-in гібридом

Компанія Toyota офіційно представила нове покоління популярного гібрида RAV4 (Plug-in Hybrid). Головною інновацією кросовера став суттєво збільшений запас ходу на електротязі — порівняно з попередньою версією він зріс на 58%. Тепер у повністю електричному режимі автомобіль здатен подолати до 150 кілометрів. Такого результату вдалося досягти завдяки новій акумуляторній батареї збільшеної ємності та використанню сучасних напівпровідників на основі карбіду кремнію.
Сумарна потужність гібридної установки складає значні 242 кВт (329 к.с.), що робить авто не лише економним, але й дуже динамічним. Для багатьох власників такого запасу вистачить для щоденних поїздок, дозволяючи вмикати бензиновий двигун лише епізодично.
Окрім вражаючих ходових характеристик, новий RAV4 отримав надзвичайно актуальну функцію — можливість працювати як потужна мобільна електростанція. Автомобіль оснащений вбудованою розеткою, яка видає до 1500 Вт потужності. Цього цілком достатньо для повноцінного живлення базових побутових приладів. У спеціальному режимі енергопостачання кросовер може забезпечувати стабільне навантаження у 400 Вт протягом цілого тижня, що стане справжнім порятунком під час тривалих відключень електроенергії або в довгих подорожах.
Варто зазначити, що RAV4 продовжує утримувати статус ключової моделі японського бренду. За підсумками 2025 року цей кросовер навіть обійшов Tesla Model Y, повернувши собі звання найпопулярнішого автомобіля у світі. Продажі новинки на внутрішньому ринку Японії стартують вже 9 березня з відмітки у 6 мільйонів єн (приблизно 38 700 доларів США), після чого оновлений гібрид з’явиться в автосалонах Європи та Північної Америки.