Toyota вивела на ринок електричний кросовер CH-R

Toyota показала повністю електричну версію кросовера CH-R, яка раніше була лише з ДВЗ чи у гібридному виконанні. У компанії розповіли про її характеристики, а також оголосили, що електрокар bZ4X отримає більш ємну АКБ.

Електрична версія Toyota CH-R побудована на базі платформи e-TNGA, отримала приставку Plus і кілька версій: є передньопривідна модифікація зі 167-сильним електромотором і АКБ на 57,7 кВт-г (455 км), передньопривідна з АКБ на 77 кВт-год АКБ, повним приводом та двигуном на 343 к. с.

У салоні для керування оснащенням автомобіля є кілька кнопок та сенсорний дисплей на центральній консолі. Панель приладів повністю цифрова.

Компанія оновила і електромобіль Toyota bZ4X, також побудований на платформі e-TNGA. Нововведення торкнулися інтер’єру та системи живлення: тепер АКБ можна підігріти, що скоротить час експрес-зарядки в морозну погоду удвічі.

Так, в -10 ° C автомобіль зарядиться з 10 до 80% за півгодини. Потужність зарядки залишилася незмінною і становить 150 кВт, а от АКБ тепер там на 57,7 кВт-г (445 км) або 73,1 кВт-г (573 км).

Обидві моделі надійдуть на європейський ринок до кінця року.